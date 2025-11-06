Mann hörte 29 Minuten zu atmen auf – freiwillig!

Entscheidend war nicht nur der eiserne Wille des Kroaten, sondern auch die präzise Vorbereitung. Vor dem Versuch atmete Maričić zehn Minuten lang reinen Sauerstoff ein – eine legale Technik, die den Sauerstoffgehalt im Körper vervielfacht. Doch selbst mit dieser Vorbereitung ist die Belastung enorm: Nach rund 20 Minuten begann sein Zwerchfell krampfartig zu zucken – ein Reflex, der den Körper zum Atmen zwingen will. „Aufgeben kam nicht infrage“, so Maričić später.