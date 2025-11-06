Die Sondereinsätze der „Schnellen Reaktionskräfte“

Sie sind zur Stelle, wenn im Namen der Sicherheit schnelles Eingreifen gefragt ist – also sprichwörtlich „der Hut brennt“: Die speziell ausgebildeten Polizeibeamten der „Schnellen Reaktionskräfte“ (SRK). Vor nunmehr vier Jahren wurde die Sondereinheit bundesweit ins Leben gerufen – ganz nach dem Vorbild der Wiener Spezialeinheit WEGA, und vor allem als Reaktion auf den verheerenden Terroranschlag im November 2020.