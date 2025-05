Faktencheck: So steht es um die Kinderbetreuung

Hat sich das Angebot verbessert?

Ja und nein. 72 Gemeinden (25,3 Prozent) fallen heuer in die Kategorie 1A, 2024 waren es 73. Nur in diesen Gemeinden ist es möglich, dass beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Mehr als die Hälfte der steirischen Kommunen, nämlich 154, fallen in die Kategorie A. In 15 Gemeinden gibt es noch immer gar keine Betreuung für unter 3-Jährige (2024: 19), in 42 Gemeinden hat der Kindergarten nur halbtags offen. „Weil dort viele Eltern auspendeln, geht sich nicht einmal eine Teilzeitarbeit aus“, sagt Bernadette Pöcheim. Während 13 Gemeinden aufgewertet wurden, stürzten 14 ab. „Das hängt mit Schließzeiten zusammen, weil die Träger mit Personalmangel zu kämpfen haben.“