Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rapids Schöller

„Es tut schon weh – aber ich werde weiter kämpfen“

Fußball National
06.11.2025 18:30
Solche Zweikämpfe sind für Schöller verboten.
Solche Zweikämpfe sind für Schöller verboten.(Bild: GEPA)

Auch am Donnerstag Abend bleibt Jakob Schöller bei Rapids Europacup-Heimspiel gegen CSU Craiova wieder nur der Tribünenplatz. Nach muskulären Rückschlägen setzte den Innenverteidiger nun eine Schulter-Verletzung außer Gefecht. Die Pechsträhne des 19-Jährigen ist brutal, aber Schöller gibt nicht auf: „Ich werde weiter kämpfen.“ Vor 2026 ist mit ihm aber kaum zu planen...

0 Kommentare

„Man fragt sich schon, warum das immer mir passiert, ob mein Körper vielleicht nicht für Profi-Fußball geeignet ist? Aber nach einem Tag ist der Gedanke wieder weg...“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
131.448 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.943 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
118.486 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Rapids Schöller
„Es tut schon weh – aber ich werde weiter kämpfen“
Um ein Jahr
Austria verlängert mit Goalie Sahin-Radlinger
Stripfing & Mauerwerk
Aus und vorbei: Zwei Vereine, ähnliches Schicksal
Krone Plus Logo
Kultverein Nottingham
Der Fußballklub, der Robin Hood im Herzen trägt
Nun mit Stripfing
Pechvogel erlebte schon Konkurse und Abstiege
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf