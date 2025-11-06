„Es tut schon weh – aber ich werde weiter kämpfen“

Auch am Donnerstag Abend bleibt Jakob Schöller bei Rapids Europacup-Heimspiel gegen CSU Craiova wieder nur der Tribünenplatz. Nach muskulären Rückschlägen setzte den Innenverteidiger nun eine Schulter-Verletzung außer Gefecht. Die Pechsträhne des 19-Jährigen ist brutal, aber Schöller gibt nicht auf: „Ich werde weiter kämpfen.“ Vor 2026 ist mit ihm aber kaum zu planen...
„Man fragt sich schon, warum das immer mir passiert, ob mein Körper vielleicht nicht für Profi-Fußball geeignet ist? Aber nach einem Tag ist der Gedanke wieder weg...“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.