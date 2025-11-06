„Es tut schon weh – aber ich werde weiter kämpfen“

Auch am Donnerstag Abend bleibt Jakob Schöller bei Rapids Europacup-Heimspiel gegen CSU Craiova wieder nur der Tribünenplatz. Nach muskulären Rückschlägen setzte den Innenverteidiger nun eine Schulter-Verletzung außer Gefecht. Die Pechsträhne des 19-Jährigen ist brutal, aber Schöller gibt nicht auf: „Ich werde weiter kämpfen.“ Vor 2026 ist mit ihm aber kaum zu planen...