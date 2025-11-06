Guardiolas Schüler sind auf dem Weg zum Meister

Kaum einer hat den Fußball so geprägt wie er. Pep Guardiola ist einer der besten und erfolgreichsten Trainer seiner Generation. Der Spanier hatte im Laufe der Jahre bei seinen Stationen einige Gefährten, die sein Fachwissen förmlich inhaliert haben. Und in den Top-Ligen Europas aktuell pure Dominanz versprühen.
Die Daten sprechen für sich: 957 Spiele, 697 Siege, 2,35 Punkte im Schnitt geholt. Pep Guardiola prägt(e) eine Ära, zählt zu den besten – und erfolgreichsten – Coaches der Fußball-Moderne. Der Spanier erfand sich zudem immer wieder neu.
