Spiele in Europa? „Das hab ich noch nie erlebt!“

Die Engländer feierten, sangen, tranken – und machten Graz (vor allem die Irish Pubs) zu ihrer Partyzone. Wohlgemerkt: Alles super-friedlich, alle mega-freundlich. „Es ist fantastisch, dass wir das erleben dürfen“, sagte ein befreundetes Trio, das mehrere Tage in Österreich bleibt. „Eine ganze Fan-Generation ist erstmals auf europäischer Bühne dabei. Vor vier, fünf Jahren – als wir noch irgendwo in der Zweiten Liga gespielt haben – hätten wir uns das nicht einmal zu träumen gewagt.“