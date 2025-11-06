Für viele Fans von Nottingham war die Reise zum Europa League-Spiel in Graz gegen Sturm eine Premiere. Den ganzen Tag über erklärten sie die Innenstadt rund um den Hauptplatz zu ihrer Partyzone. Die englischen Besucher verhielten sich friedlich, sorgten für eine tolle Atmosphäre. Die „Krone“ mischte sich unter die Fans.
Mit einem Strahlen im Gesicht schlenderten Hunderte von Nottingham-Fans am Donnerstag durch die Grazer Innenstadt. Teils mit sogar kurzer Hose oder einem Eis in der Hand. Europacup-Luft – das kennen ja viele nur vom Hörensagen.
„Spiele in Europa? Das hab ich noch nie erlebt“, lacht ein Engländer in voller Montur der „Tricky Trees“. „Meine Eltern erzählen stets von den legendären Spielen in den 70er- und -80er-Jahren. Aber für mich ist es die erste europäische Auswärtsfahrt überhaupt.“
Die Engländer feierten, sangen, tranken – und machten Graz (vor allem die Irish Pubs) zu ihrer Partyzone. Wohlgemerkt: Alles super-friedlich, alle mega-freundlich. „Es ist fantastisch, dass wir das erleben dürfen“, sagte ein befreundetes Trio, das mehrere Tage in Österreich bleibt. „Eine ganze Fan-Generation ist erstmals auf europäischer Bühne dabei. Vor vier, fünf Jahren – als wir noch irgendwo in der Zweiten Liga gespielt haben – hätten wir uns das nicht einmal zu träumen gewagt.“
Ein Vater-Sohn-Duo erwischte die „Krone“ ebenfalls am Hauptplatz. Freilich mit rotem Nottingham-Trikot: „Ich habe gelesen, dass euer Stadtrivale auch rote Klubfarben hat. Unser Rivale, Derby County, wiederum Schwarz-Weiß. Passt ja gut. Sturm gegen Nottingham ist also, was die Farben angeht, wie ein Derby auf internationalem Parkett“, lacht der Papa, der auch Robin Hood, die Legende aus Nottingham, wieder ins Spiel bringt: „In jedem Fan steckt ein Robin Hood.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.