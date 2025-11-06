Vorteilswelt
Englische Fans in Graz

Spiele in Europa? „Das hab ich noch nie erlebt!“

Steiermark
06.11.2025 18:34
In der Grazer Innenstadt rund um den Hauptplatz wärmten sich die Fans von Nottingham auf.
In der Grazer Innenstadt rund um den Hauptplatz wärmten sich die Fans von Nottingham auf.

Für viele Fans von Nottingham war die Reise zum Europa League-Spiel in Graz gegen Sturm eine Premiere. Den ganzen Tag über erklärten sie die Innenstadt rund um den Hauptplatz zu ihrer Partyzone. Die englischen Besucher verhielten sich friedlich, sorgten für eine tolle Atmosphäre. Die „Krone“ mischte sich unter die Fans.

Mit einem Strahlen im Gesicht schlenderten Hunderte von Nottingham-Fans am Donnerstag durch die Grazer Innenstadt. Teils mit sogar kurzer Hose oder einem Eis in der Hand. Europacup-Luft – das kennen ja viele nur vom Hörensagen.

„Spiele in Europa? Das hab ich noch nie erlebt“, lacht ein Engländer in voller Montur der „Tricky Trees“. „Meine Eltern erzählen stets von den legendären Spielen in den 70er- und -80er-Jahren. Aber für mich ist es die erste europäische Auswärtsfahrt überhaupt.“

Mit Bier ölten die Engländer ihre Stimmbänder fürs Match am Abend.
Mit Bier ölten die Engländer ihre Stimmbänder fürs Match am Abend.
(Bild: Pail Sepp)
(Bild: Pail Sepp)

Die Engländer feierten, sangen, tranken – und machten Graz (vor allem die Irish Pubs) zu ihrer Partyzone. Wohlgemerkt: Alles super-friedlich, alle mega-freundlich. „Es ist fantastisch, dass wir das erleben dürfen“, sagte ein befreundetes Trio, das mehrere Tage in Österreich bleibt. „Eine ganze Fan-Generation ist erstmals auf europäischer Bühne dabei. Vor vier, fünf Jahren – als wir noch irgendwo in der Zweiten Liga gespielt haben – hätten wir uns das nicht einmal zu träumen gewagt.“

Ein Vater-Sohn-Duo erwischte die „Krone“ ebenfalls am Hauptplatz. Freilich mit rotem Nottingham-Trikot: „Ich habe gelesen, dass euer Stadtrivale auch rote Klubfarben hat. Unser Rivale, Derby County, wiederum Schwarz-Weiß. Passt ja gut. Sturm gegen Nottingham ist also, was die Farben angeht, wie ein Derby auf internationalem Parkett“, lacht der Papa, der auch Robin Hood, die Legende aus Nottingham, wieder ins Spiel bringt: „In jedem Fan steckt ein Robin Hood.“

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
