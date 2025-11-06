„Wohnung verlieren ist bisschen wie kleiner Tod“

Gerade im Winter berührt es besonders, wenn obdachlose oder suchtkranke Menschen auf den Straßen zu sehen sind. Österreich muss den Gürtel enger schnallen, das gilt als sicher. Fast täglich hören Menschen hierzulande von neuen Kürzungen, Einsparungen und steigenden Preisen. Die Wiener Obdachlosenhilfe appelliert daher an die Politik, die ohnehin von der Gesellschaft ausgeschlossenen Personen nicht noch stärker zu belasten.

Wohnungslosigkeit darf kein Sparziel sein

Kürzungen würden für viele Betroffene das „Aus für das soziale Leben“ bedeuten, heißt es von Johanna Reithner von der Volkshilfe bei einem Medientermin anlässlich der Präsentation des Situationsberichts 2025 am Donnerstag: „Eine Wohnung zu verlieren, ist ein bisschen wie ein kleiner Tod.“ Zudem entstünden durch Obdachlosigkeit langfristig sogar höhere Kosten für die Gesellschaft. Deshalb fordert die Organisation von „allen politischen Ebenen“: „In diesem Bereich darf es keine Kürzungen geben.“