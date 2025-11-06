ÖSV-Ass quälte Fitness-Influencer die Piste hinauf

Die Rad-Karriere pausiert. Nach dem Aus bei „Lidl Trek“ richtet Paul Verbnjak seinen Fokus voll auf Olympia. Eine Medaille dort ist der große Traum des ÖSV-Skibergsteigers. Der Klagenfurter hat gemeinsam mit Johanna Hiemer den Quotenplatz erkämpft. Im Zuge der Vorbereitung gab's erst kürzlich einen Videodreh – mit Fitness-Influencer Sascha Huber.
Nach zwei Jahren im Entwicklungs-Team von Radrennstall „Lidl Trek“ ist für Kärntens Skibergsteiger Paul Verbnjak Schluss. „Im Jahr schaffen es nur zwei ins Profiteam – dass das schwer wird, war mir schon bewusst“, sagt der 23-Jährige. Er sucht zwar nach einem neuen Rad-Team für 2026, in erster Linie will er aber den Olympischen Spielen in Italien im kommenden Februar alles unterordnen.
