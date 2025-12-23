Am Wörthersee ein Hotel für sich alleine mieten!

Für Party, zum Urlauben und mehr

Und dafür biete sich das kleine Hotel, das Übernachtung und Frühstück anbietet, besonders gut an. „Heuer hatten wir diesbezüglich die ersten Buchungen – so wurde die Unterkunft beispielsweise für eine Geburtstagsfeier gebucht“, freut sich Rainer, die künftig noch mehr auf das Angebot setzen möchte.