Am Wörthersee ein Hotel für sich alleine mieten!

Ein ganzes Hotel für sich alleine buchen – das ist in Velden am Wörthersee möglich. Und zwar im Hotel Eden Park – Retro Chique. Warum man sich darauf spezialisiert hat, erzählt die Hotelleiterin im Adventkalender der „Kärntner Krone“.
2017 wurde das Hotel Eden Park von Andreas Hofmayer (Androz Kosmos) in Velden gepachtet und umgebaut. 2018 wurde es dann als Retro Chique Hotel eröffnet.
Das ganze Hotel buchen
Geleitet wird das außergewöhnlich eingerichtete Hotel mit insgesamt 18 Zimmern von Christine Rainer, der die Ideen nicht ausgehen. „Wir haben uns etwas Besonders überlegt und setzen jetzt auf Rent a Hotel – also miete ein ganzes Hotel – und nicht nur ein Zimmer“, schmunzelt die 47-jährige Hotelleiterin.
Für Party, zum Urlauben und mehr
Und dafür biete sich das kleine Hotel, das Übernachtung und Frühstück anbietet, besonders gut an. „Heuer hatten wir diesbezüglich die ersten Buchungen – so wurde die Unterkunft beispielsweise für eine Geburtstagsfeier gebucht“, freut sich Rainer, die künftig noch mehr auf das Angebot setzen möchte.
Und zusätzlich sollen auch die Türen für Einheimische geöffnet werden. „Wir bieten nämlich auch Frühstück oder Brunch bei uns an“, will die Veldenerin gleich mehrere Angebote abdecken.
Besonders beliebt ist das Hotel mit Blick auf den Wörthersee im Sommer, stark gebucht wird es von Urlaubern auch an den Adventwochenenden und zu Silvester.
Wir verlosen...
...3x2 Frühstücksgutscheine im Wert von jeweils 40 Euro im Hotel Eden. Mitmachen ist einfach. Füllen Sie das Formular unterhalb aus:
Viel Spaß beim Mitmachen.
