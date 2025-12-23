Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Türchen 23

Am Wörthersee ein Hotel für sich alleine mieten!

Kärnten
23.12.2025 05:01
Christine Rainer ist die Leiterin des Hotels Eden Park in Velden.
Christine Rainer ist die Leiterin des Hotels Eden Park in Velden.(Bild: Hotel Eden Park / Rainer)

Ein ganzes Hotel für sich alleine buchen – das ist in Velden am Wörthersee möglich. Und zwar im Hotel Eden Park – Retro Chique. Warum man sich darauf spezialisiert hat, erzählt die Hotelleiterin im Adventkalender der „Kärntner Krone“. 

0 Kommentare

2017 wurde das Hotel Eden Park von Andreas Hofmayer (Androz Kosmos) in Velden gepachtet und umgebaut. 2018 wurde es dann als Retro Chique Hotel eröffnet.

Das ganze Hotel buchen
Geleitet wird das außergewöhnlich eingerichtete Hotel mit insgesamt 18 Zimmern von Christine Rainer, der die Ideen nicht ausgehen. „Wir haben uns etwas Besonders überlegt und setzen jetzt auf Rent a Hotel – also miete ein ganzes Hotel – und nicht nur ein Zimmer“, schmunzelt die 47-jährige Hotelleiterin.

Für Party, zum Urlauben und mehr
Und dafür biete sich das kleine Hotel, das Übernachtung und Frühstück anbietet, besonders gut an. „Heuer hatten wir diesbezüglich die ersten Buchungen – so wurde die Unterkunft beispielsweise für eine Geburtstagsfeier gebucht“, freut sich Rainer, die künftig noch mehr auf das Angebot setzen möchte. 

Die Zimmer im Hotel Eden Park
Die Zimmer im Hotel Eden Park(Bild: Hotel Eden Park)
Christine Rainer betreibt das Hotel in Velden.
Christine Rainer betreibt das Hotel in Velden.(Bild: Christine Rainer )
Hotel Eden Park in Velden
Hotel Eden Park in Velden(Bild: HOTEL EDEN PARK)
Frühstück und Brunch werden auch für Tagesgäste angeboten.
Frühstück und Brunch werden auch für Tagesgäste angeboten.(Bild: HOTEL EDEN PARK)

Und zusätzlich sollen auch die Türen für Einheimische geöffnet werden. „Wir bieten nämlich auch Frühstück oder Brunch bei uns an“, will die Veldenerin gleich mehrere Angebote abdecken.

Besonders beliebt ist das Hotel mit Blick auf den Wörthersee im Sommer, stark gebucht wird es von Urlaubern auch an den Adventwochenenden und zu Silvester. 

Lesen Sie auch:
Carmen Weidinger und Angelo Ringler betreiben die „AC glutenfree bakery“ in Klagenfurt. 
Türchen 22
In dieser Bäckerei trotz Unverträglichkeit naschen
22.12.2025
Türchen 21
Martina‘s Nudlkudlmudl: Ihr harter Weg zum Erfolg
21.12.2025
Türchen 20
Diese Modedesignerin kreiert, was das Herz begehrt
20.12.2025

Wir verlosen... 
...3x2 Frühstücksgutscheine im Wert von jeweils 40 Euro im Hotel Eden. Mitmachen ist einfach. Füllen Sie das Formular unterhalb aus: 

Viel Spaß beim Mitmachen.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
122.632 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
112.763 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.348 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Kärnten
Türchen 23
Am Wörthersee ein Hotel für sich alleine mieten!
Folge 24: Geschenke
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Bei Gala geehrt
Vertrag von Österreichs WM-Held wird verlängert
Sportler des Jahres
Tschofenig und Lobnig mit Gala-Doppelschlag
Frist läuft ab
Klagenfurt überlegt: Kompromiss oder Klage?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf