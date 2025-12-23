Mensur Suljovic und Co. sorgen für einen Rekord

Am Montag musste der nächste prominente Name seine Koffer packen: In einer packenden Partie zog James Wade gegen Ricky Evans den Kürzeren. Damit ist bereits der 14. (!) gesetzte Spieler nach der 2. Runde ausgeschieden, das hatte es laut „Sport 1“ zuvor nur bei der WM im vergangenen Jahr gegeben. Und am Dienstag stehen ja noch acht Duelle auf dem Programm. Zur Erklärung: Die besten 32 Spieler der Weltrangliste sind gesetzt.