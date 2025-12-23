WM: 60.000 (!) Anfragen kamen nur aus Österreich

„Das ist ein starkes Statement, wir werden eine tolle Unterstützung bei der WM haben“, war ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold überrascht, als er gestern von der FIFA über die neueste Entwicklung an der „Ticket-Front“ informiert wurde. Für die drei Vorrunden-Partien von David Alaba und Co. im Juni in den USA gingen insgesamt 100.000 (!) Karten-Bestellungen ein, rund vier Fünftel davon für den Hit gegen Lionel Messi.