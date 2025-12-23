Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Starkes Statement“

WM: 60.000 (!) Anfragen kamen nur aus Österreich

Fußball International
23.12.2025 05:34
Marko Arnautovic und Co. freuen sich auf dem WM.
Marko Arnautovic und Co. freuen sich auf dem WM.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Rot-weiß-roter WM-Hype: 60.000 Österreicher wollen in den USA das ÖFB-Team sehen!

0 Kommentare

„Das ist ein starkes Statement, wir werden eine tolle Unterstützung bei der WM haben“, war ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold überrascht, als er gestern von der FIFA über die neueste Entwicklung an der „Ticket-Front“ informiert wurde. Für die drei Vorrunden-Partien von David Alaba und Co. im Juni in den USA gingen insgesamt 100.000 (!) Karten-Bestellungen ein, rund vier Fünftel davon für den Hit gegen Lionel Messi.

Bernhard Neuhold
Bernhard Neuhold(Bild: Mario Urbantschitsch)

Alles Argentinier, oder? Nichts da: 60.000 Anfragen kamen nur aus Österreich. Über 5000 sind sogar bereit, für „follow-your-team“-Tickets Tausende Euro bis zum Finale vorab auszulegen. Selbst Wucher-Preise schrecken die Fans der Truppe von Ralf Rangnick nicht ab.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Star Marko Arnautovic
Spanien in Führung
ÖFB-Team beendet das Jahr als Weltranglisten-24.
22.12.2025
Mitmachen & gewinnen
Fliege mit dem WM-Pokal aus Istanbul nach Wien!
21.12.2025
Tests gegen Top-Stars
WM-Fahrplan: ÖFB-Team und ein Hauch von Hollywood
17.12.2025

Scouts beim Afrika Cup
Wegen der WM wird man sich über die Feiertage auch beim ÖFB keine Verschnaufpause gönnen. Natürlich sind Scouts beim Afrika Cup in Marokko vor Ort, um vor allem Algerien zu beobachten. Nur morgen, am 24. Dezember, wenn Mohamed Amoura und Co. gegen den Sudan starten, hat die Familie Vorrang, da muss die Video-Analyse reichen.

Ach ja, das Jahr beendet Österreich in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 24, da wurden in den letzten zwölf Monaten zwei Plätze eingebüßt. Völlig egal. Wir sind bei der WM!

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
122.632 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
112.763 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.348 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Fußball International
„Starkes Statement“
WM: 60.000 (!) Anfragen kamen nur aus Österreich
Pokal-Viertelfinale
Arsenal gegen Crystal Palace ab 21 Uhr LIVE
Der Liverpool-Star
Salah Ägypten-Goldtorschütze bei Afrika-Cup-Start!
Entsetzen bei „Reds“
145-Millionen-Mann Isak fällt nach OP lange aus!
Doppeltorschütze Neres
Napoli gewinnt Supercoppa durch 2:0 gegen Bologna!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf