WM: 60.000 (!) Anfragen kamen nur aus Österreich

Rot-weiß-roter WM-Hype: 60.000 Österreicher wollen in den USA das ÖFB-Team sehen!
„Das ist ein starkes Statement, wir werden eine tolle Unterstützung bei der WM haben“, war ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold überrascht, als er gestern von der FIFA über die neueste Entwicklung an der „Ticket-Front“ informiert wurde. Für die drei Vorrunden-Partien von David Alaba und Co. im Juni in den USA gingen insgesamt 100.000 (!) Karten-Bestellungen ein, rund vier Fünftel davon für den Hit gegen Lionel Messi.
Alles Argentinier, oder? Nichts da: 60.000 Anfragen kamen nur aus Österreich. Über 5000 sind sogar bereit, für „follow-your-team“-Tickets Tausende Euro bis zum Finale vorab auszulegen. Selbst Wucher-Preise schrecken die Fans der Truppe von Ralf Rangnick nicht ab.
Scouts beim Afrika Cup
Wegen der WM wird man sich über die Feiertage auch beim ÖFB keine Verschnaufpause gönnen. Natürlich sind Scouts beim Afrika Cup in Marokko vor Ort, um vor allem Algerien zu beobachten. Nur morgen, am 24. Dezember, wenn Mohamed Amoura und Co. gegen den Sudan starten, hat die Familie Vorrang, da muss die Video-Analyse reichen.
Ach ja, das Jahr beendet Österreich in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 24, da wurden in den letzten zwölf Monaten zwei Plätze eingebüßt. Völlig egal. Wir sind bei der WM!
