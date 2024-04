Ex-Chef zu BVT-Skandal: „Nicht ohne Kickls Wissen“

„Ein Hohn, wie Justiz ging in die Knie“

In diesem Punkt spart Gridling nicht mit Vorwürfen in Richtung Justiz und Herbert Kickl. Er spricht von einem „Hohn“ und davon, wie die Justiz - konkret die WKStA – vor den „Wünschen des Innenministeriums in die Knie ging“ und sich in einer „Nacht- und Nebelaktion die Genehmigung für die Hausdurchsuchung“ holte. Da der damalige Generalsekretär im Innenministerium, Peter Goldgruber, aktiv für die WKStA die Zeugen organisierte, kann sich Gridling nicht vorstellen, dass der damalige Innenminister Herbert Kickl unwissend war.