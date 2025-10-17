Eva Sangiorgi über Eröffnungs-Nervosität

Emotionen auslösen

Die Vorbereitung auf das Event ist zeitaufwendig und intensiv. Direktorin Eva Sangiorgi (47) spricht bei der Eröffnung davon, dass alles erst richtig Sinn ergäbe, sobald die Filme tatsächlich gespielt werden und sie das Publikum erreichen: „Wir sehen die Emotionen der Menschen. Und wenn ich diese Emotionen zurückbekomme, fühle ich mich wirklich lebendig, aufgeladen und inspiriert davon.“