Eva Sangiorgi über Eröffnungs-Nervosität

Die Viennale 2025 hat am Donnerstag Eröffnung im Gartenbaukino in Wien gefeiert. Die künstlerische Leiterin Eva Sangiorgi verrät der „Krone“, ob sie auch nach all den Jahren noch nervös ist. Wer an dem Abend sonst noch für Gesprächsstoff sorgte . . .
Von 16. bis 28. Oktober findet in Wien die 63. Viennale statt und füllt die Kinosäle mit Filmen aus aller Welt. Insgesamt 216 Vorführungen werden im Zeitraum des Festivals über die Leinwände flimmern. Der diesjährige Eröffnungsfilm „Miroirs No. 3“ stammt vom deutschen Filmregisseur und Drehbuchautor Christian Petzold (65).
Emotionen auslösen
Die Vorbereitung auf das Event ist zeitaufwendig und intensiv. Direktorin Eva Sangiorgi (47) spricht bei der Eröffnung davon, dass alles erst richtig Sinn ergäbe, sobald die Filme tatsächlich gespielt werden und sie das Publikum erreichen: „Wir sehen die Emotionen der Menschen. Und wenn ich diese Emotionen zurückbekomme, fühle ich mich wirklich lebendig, aufgeladen und inspiriert davon.“
Nervosität gehört dazu
Im Vordergrund stehe für Sangiorgi das Miteinander. „Dieses Teilen von Leidenschaft, Emotionen und Reflexionen, die aus der gemeinsamen Erfahrung im Kinosaal entstehen, machen das Festival zu etwas völlig anderem als ein normales Kinoprogramm.“
Genau das mache die Kunstmanagerin am Ende des Tages „stolz und glücklich“, wobei Nervosität auch bei einem Vollprofi wie ihr trotzdem noch eine Rolle spiele. Nicht zuletzt, weil dieses Jahr auch Top-Stars wie Juliette Binoche oder Willem Dafoe dabei sein werden.
Freilich wurde bei diesem Cineasten-Treffen nicht nur gefachsimpelt, sondern auch unter der Hand getuschelt. Denn unter den Gästen des Eröffnungsabends war auch Schauspielerin Verena Altenberger (37) zu finden. Zuletzt kursierten noch Gerüchte über eine mögliche Trennung zwischen ihr und Partner Christian Kern (59). In dem Fall wurden aber glücklicherweise nur voreilige Schlüsse gezogen, wie die „Krone“ berichten durfte.
Offen hingegen hat sich die gebürtige Salzburgerin in letzter Zeit über ihren aktiven Kinderwunsch geäußert. Nun zeigt sie sich in einem auffällig großen Mantel, mit Pullover um den Bauch gebunden und mit einem strahlenden Lächeln. Klar, das sorgte natürlich für Getuschel.
