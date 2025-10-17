Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viennale 2025 eröffnet

Eva Sangiorgi über Eröffnungs-Nervosität

Adabei Österreich
17.10.2025 15:00
Grund zum Strahlen: Direktorin Eva Sangiorgi mit Schriftsteller David Schalko bei der Eröffnung ...
Grund zum Strahlen: Direktorin Eva Sangiorgi mit Schriftsteller David Schalko bei der Eröffnung der Viennale.(Bild: Alexander Tuma)

Die Viennale 2025 hat am Donnerstag Eröffnung im Gartenbaukino in Wien gefeiert. Die künstlerische Leiterin Eva Sangiorgi verrät der „Krone“, ob sie auch nach all den Jahren noch nervös ist. Wer an dem Abend sonst noch für Gesprächsstoff sorgte . . . 

0 Kommentare

Von 16. bis 28. Oktober findet in Wien die 63. Viennale statt und füllt die Kinosäle mit Filmen aus aller Welt. Insgesamt 216 Vorführungen werden im Zeitraum des Festivals über die Leinwände flimmern. Der diesjährige Eröffnungsfilm „Miroirs No. 3“ stammt vom deutschen Filmregisseur und Drehbuchautor Christian Petzold (65).

Emotionen auslösen
Die Vorbereitung auf das Event ist zeitaufwendig und intensiv. Direktorin Eva Sangiorgi (47) spricht bei der Eröffnung davon, dass alles erst richtig Sinn ergäbe, sobald die Filme tatsächlich gespielt werden und sie das Publikum erreichen: „Wir sehen die Emotionen der Menschen. Und wenn ich diese Emotionen zurückbekomme, fühle ich mich wirklich lebendig, aufgeladen und inspiriert davon.“

Eva Sangiorgi mit „Jedermann“ Philipp Hochmair.
Eva Sangiorgi mit „Jedermann“ Philipp Hochmair.(Bild: Alexander Tuma)

Nervosität gehört dazu
Im Vordergrund stehe für Sangiorgi das Miteinander. „Dieses Teilen von Leidenschaft, Emotionen und Reflexionen, die aus der gemeinsamen Erfahrung im Kinosaal entstehen, machen das Festival zu etwas völlig anderem als ein normales Kinoprogramm.“ 

Genau das mache die Kunstmanagerin am Ende des Tages „stolz und glücklich“, wobei Nervosität auch bei einem Vollprofi wie ihr trotzdem noch eine Rolle spiele. Nicht zuletzt, weil dieses Jahr auch Top-Stars wie Juliette Binoche oder Willem Dafoe dabei sein werden. 

Adabei: Verena Altenberger in stylischem Oversized-Look.
Adabei: Verena Altenberger in stylischem Oversized-Look.(Bild: Alexander Tuma)

Freilich wurde bei diesem Cineasten-Treffen nicht nur gefachsimpelt, sondern auch unter der Hand getuschelt. Denn unter den Gästen des Eröffnungsabends war auch Schauspielerin Verena Altenberger (37) zu finden. Zuletzt kursierten noch Gerüchte über eine mögliche Trennung zwischen ihr und Partner Christian Kern (59). In dem Fall wurden aber glücklicherweise nur voreilige Schlüsse gezogen, wie die „Krone“ berichten durfte. 

Offen hingegen hat sich die gebürtige Salzburgerin in letzter Zeit über ihren aktiven Kinderwunsch geäußert. Nun zeigt sie sich in einem auffällig großen Mantel, mit Pullover um den Bauch gebunden und mit einem strahlenden Lächeln. Klar, das sorgte natürlich für Getuschel.

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.671 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
96.627 mal gelesen
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.724 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Mehr Adabei Österreich
Viennale 2025 eröffnet
Eva Sangiorgi über Eröffnungs-Nervosität
Charity-Gala in Wien
Amra und Asmik: Ein Abend voller Musik und Herz
Hollywood-Hochzeit
Die Temmels zwischen Los Angeles und Riegersburg
Nach ihrem ORF-Aus
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
Sie hat lange gelacht
Pizzera über Sexszene mit Silvia Schneider
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf