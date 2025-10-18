Jakob Pöltl: Double-Double im letzten NBA-Test

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors haben die Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) mit einem Sieg abgeschlossen. Die Kanadier besiegten die Brooklyn Nets am Freitag (Ortszeit) in eigener Halle mit 119:114. Der Center aus Wien steuerte ein Double-Double aus je zehn Punkten und Rebounds bei.
Weiters verbuchte er je zwei Steals und Blocks sowie einen Assist in 24:05 Einsatzminuten. 31 Zähler gingen auf das Konto von Scottie Barnes.
Sechs Spiele, vier Siege
In sechs Testspielen haben die Kanadier somit vier Siege gelandet. In die reguläre NBA-Saison 2025/26 starten sie am Mittwoch bei den Atlanta Hawks. Die erste Partie vor heimischer Kulisse steigt zwei Tage später gegen die Milwaukee Bucks.
