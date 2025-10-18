Vorteilswelt
Aufsehen um Video

Natalie Holzner angelt sich „Mister Austria“

Adabei Österreich
18.10.2025 06:00
Natalie Holzner als Kleopatra zusammen mit Patrick Stohmeier und „Mister Austria“ Christopher ...
Natalie Holzner als Kleopatra zusammen mit Patrick Stohmeier und „Mister Austria“ Christopher Degg(Bild: Nico Lindner)

Es ist doch alles Gold, was glänzt. Zumindest am Set zum Dreh vom neuen Musikvideo von Natalie Holzner. Auf ihren Social-Media-Kanälen konnte man die Schlagersängerin in letzter Zeit häufig als Kleopatra inszeniert finden, und sie war nicht alleine ...

Christopher Dengg, der offiziell schönste Mann Österreichs, ist derzeit in der Öffentlichkeit oft mit Simone Lugner zu sehen. Doch für Schlagersängerin Natalie Holzner macht er offenbar eine Ausnahme – und so sorgen die beiden beim Musikvideo-Dreh für Aufsehen. 

Klicks und Likes
Das Video zum neuen Song „Kleopatra“ hat auf YouTube mittlerweile fast 100.000 Klicks. Nicht zuletzt auch wegen „Mister Austria“, der Holzner oberkörperfrei, zwischen Wüstensand, Pyramiden und Tempeln, durch das Musikvideo trägt. Die beiden kennen sich seit Kurzem, und Dengg begleitet die Sängerin seitdem immer wieder als Gitarrist bei Auftritten. Dann war klar: Auch beim neuen Musikvideo soll der Fitnesstrainer eine Rolle spielen. 

„Jede Frau ist eine Göttin“: Natalie Holzner beim Dreh zu ihrer neuen Single „Kleopatra“
„Jede Frau ist eine Göttin“: Natalie Holzner beim Dreh zu ihrer neuen Single „Kleopatra“(Bild: Nico Lindner)

„Wir hatten riesigen Spaß am Set“, erzählt die Chartstürmerin, die dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge für einen Amadeus-Award nominiert war. 

Allgemein waren die letzten Jahre für die Künstlerin von Erfolgen geprägt: Ihre Musik fand bei den Fans uns den Medien hohen Anklang, und so ist sie Dauergast bei Musik-Live-Shows, und auch auf diversen Streamingplattformen erreichen ihre Songs über eine Million Aufrufe. 

Mit ihrer neuen Single möchte die 33-Jährige dem Thema, dass Frauen sich ständig beweisen müssen, den Kampf ansagen: „Jede Frau ist eine Göttin. Ganz egal, wie du aussiehst, was du beruflich machst oder was du fühlst.“

Übrigens, für alle, die jetzt voreilige Schlüsse ziehen: Mehr als nur heiße Fotos von den beiden wird es nicht zu sehen geben, denn Natalie ist glücklich verheiratet mit Dominik Hemmer. Und für Dengg bleibt, zumindest beim Ausgehen, Simone Lugner seine Nummer eins.

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
