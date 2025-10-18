Natalie Holzner angelt sich „Mister Austria“

Klicks und Likes

Das Video zum neuen Song „Kleopatra“ hat auf YouTube mittlerweile fast 100.000 Klicks. Nicht zuletzt auch wegen „Mister Austria“, der Holzner oberkörperfrei, zwischen Wüstensand, Pyramiden und Tempeln, durch das Musikvideo trägt. Die beiden kennen sich seit Kurzem, und Dengg begleitet die Sängerin seitdem immer wieder als Gitarrist bei Auftritten. Dann war klar: Auch beim neuen Musikvideo soll der Fitnesstrainer eine Rolle spielen.