Top-Hit: Die „Bestie“ nimmt den Jäger ins Visier

Bestmarke

Der weltweit in rund 100 Ländern übertragen wird, 40 hochmoderne Kameras sollen die kleinsten Details einfangen. Millionen Menschen könn(t)en also dabei sein, wenn der amtierende Meister in seinem Wohnzimmer Allianz Arena wieder zur „Bestia Negra“ mutiert – und diesmal den „Jäger“ ins Visier nimmt. Der Erste empfängt den Zweiten, getrennt nur durch vier Punkte. Doch zwischen den Klubs liegen fast fußballerische Welten. Bayern ist in einer eigenen Liga unterwegs, giert dabei nach Rekorden. Mit zehn Siegen aus ebenso vielen Pflichtspielen hat man schon eine Bestmarke aufgestellt, die Triple-Saison von 2012/13 überflügelt. Der elfte Erfolg en suite soll just gegen den BVB passieren, der mit elf „Dreiern“ am Stück aus 2015/16 den Europa-Rekord hält.