Top-Hit: Die „Bestie“ nimmt den Jäger ins Visier

Bayern gegen Dortmund ist auch das Duell der Superknipser. Der deutsche Rekordmeister ist bisher in einer eigenen Liga unterwegs – mutiert also wieder zur „Bestia Negra“.
Das nimmermüde Duell im deutschen Fußball. Keine Partie wurde in der Historie unseres Lieblingsnachbarn öfter ausgetragen. Insgesamt 138-Mal standen sich Bayern und Dortmund in Pflichtspielen gegenüber – mit einem klaren Plus für die Münchener (67 Siege, 33 Remis und 37 Pleiten). Heute geht der „Klassiker“ in die nächste Runde.
Bestmarke
Der weltweit in rund 100 Ländern übertragen wird, 40 hochmoderne Kameras sollen die kleinsten Details einfangen. Millionen Menschen könn(t)en also dabei sein, wenn der amtierende Meister in seinem Wohnzimmer Allianz Arena wieder zur „Bestia Negra“ mutiert – und diesmal den „Jäger“ ins Visier nimmt. Der Erste empfängt den Zweiten, getrennt nur durch vier Punkte. Doch zwischen den Klubs liegen fast fußballerische Welten. Bayern ist in einer eigenen Liga unterwegs, giert dabei nach Rekorden. Mit zehn Siegen aus ebenso vielen Pflichtspielen hat man schon eine Bestmarke aufgestellt, die Triple-Saison von 2012/13 überflügelt. Der elfte Erfolg en suite soll just gegen den BVB passieren, der mit elf „Dreiern“ am Stück aus 2015/16 den Europa-Rekord hält.
Zudem hat der deutsche Rekordmeister unter Trainer Vincent Kompany („wir müssen weiter hoch konzentriert bleiben“) die Tormaschinerie angeworfen: 25 Volltreffer in sechs Spielen bedeuten neuen Topwert. Saisonübergreifend traf Bayern in sieben Partien mindestens dreifach. Nur unter Felix Magath war man 2005 noch besser unterwegs (acht Spiele mit drei oder mehr Toren).Laimer gegen SabitzerApropos: Auch die Superknipser stehen im Mittelpunkt. Harry Kane traf in sechs Bundesliga-Partien elfmal. Rekord! Er (39 Tore) und sein Pendant bei Dortmund, Serhou Guirassy (32), sind die gefährlichsten Stürmer im Jahr 2025 – nach Kylian Mbappé (44). Und zum „Drüberstreuen“ ist der Klassiker rot-weiß-rot eingefärbt: Konrad Laimer wird bei Bayern als rechter Verteidiger wirbeln, Marcel Sabitzer als Sechser das schwarz-gelbe Mittelfeld dirigieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.