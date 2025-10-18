Mit neuen Attraktionen Richtung Zuschauerrekord

Erst im Vorjahr wurde bei den Erste Bank Open mit über 78.000 Fans ein fulminanter neuer Zuschauerrekord erzielt. Der könnte heuer schon wieder fallen. Denn mit der Marx-Halle gibt es heuer einen großen zweiten Schauplatz und daneben viele weitere Top-Innovationen.
Mit dem Red Bull BassLine wurden am Freitag zum bereits fünften Mal in Folge auf spektakuläre Art und Weise die Erste Bank Open eingeläutet. Es ist eine der einstigen Innovationen des Tennisklassikers, der längst zum Fixpunkt geworden ist. Jahr für Jahr lassen sich Turnierdirektor Herwig Straka und sein Team Neuerungen einfallen, um das Turnier besser, größer und vielseitiger zu machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.