Mit neuen Attraktionen Richtung Zuschauerrekord

Mit dem Red Bull BassLine wurden am Freitag zum bereits fünften Mal in Folge auf spektakuläre Art und Weise die Erste Bank Open eingeläutet. Es ist eine der einstigen Innovationen des Tennisklassikers, der längst zum Fixpunkt geworden ist. Jahr für Jahr lassen sich Turnierdirektor Herwig Straka und sein Team Neuerungen einfallen, um das Turnier besser, größer und vielseitiger zu machen.