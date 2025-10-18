Helms Zapfenstreich und das Duell gegen einen „Ex“

Am Vormittag stand am Freitag bei der Austria ein Training an, danach stieg man in den Bus. In Tirol gab’s noch ein kurzes Aktivieren, gefolgt von der Gegner-Analyse und dem Abendessen. „Es ist ganz entscheidend, dass wir brutal scharf bleiben, weil die allermeisten Spiele in unserer Liga extrem knapp sind“, weiß Trainer Stephan Helm. Für den um spätestens 22 Uhr Zapfenstreich war.