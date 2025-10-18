Vorteilswelt
Austria fokussiert

Helms Zapfenstreich und das Duell gegen einen „Ex“

Bundesliga
18.10.2025 06:40
Austria-Trainer Stephan Helm
Austria-Trainer Stephan Helm

Am Vormittag stand am Freitag bei der Austria ein Training an, danach stieg man in den Bus. In Tirol gab’s noch ein kurzes Aktivieren, gefolgt von der Gegner-Analyse und dem Abendessen. „Es ist ganz entscheidend, dass wir brutal scharf bleiben, weil die allermeisten Spiele in unserer Liga extrem knapp sind“, weiß Trainer Stephan Helm. Für den um spätestens 22 Uhr Zapfenstreich war.

Nach dem letzten 0:1 gegen BW Linz wollen die Veilchen bei der seit sechs Spielen sieglosen WSG wieder voll anschreiben. „Abu“ Barry und Philipp Wiesinger kehren nach Sperren zurück, auch Kang-Hee Lee sowie Tin Plavotic konnten in dieser Woche wieder voll mittrainieren, sind ein Thema für den Kader.

Sonderlob für Barry
Vor allem Barry drückte zuletzt dem Spiel seinen Stempel auf. „Er übernimmt immer mehr Verantwortung“, lobt Helm. Der heute auch auf Ex-Schützling Moritz Wels, der bis Sommer an Tirol ausgeliehen ist, trifft. „Bisher hat er seine Sache wirklich gut gemacht, gegen uns braucht Moritz aber nicht zur Höchstform auflaufen“, lacht Helm.

Für die Frauen geht’s im Achtelfinale des Europa Cups gegen Anderlecht. „Ein cooles Los, aber sportlich wohl unbezwingbar“, so Trainer Stefan Kenesei gestern direkt von der Auslosung in Nyon. Wo man auch auf Frankfurt oder Ajax Amsterdam hätte treffen können. Gespielt wird auswärts am 11./12. und 19./20. November (h).

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
