Liensberger muss „der Tatsache in die Augen“ sehen

„Richtige Entscheidung“

Was den Riesentorlauf betrifft, müsse sie „der Tatsache in die Augen“ schauen, sagte daher Liensberger. In der vergangenen Saison sei, auch weil sie währenddessen krank war, der Fokus auf den Slalom übergegangen. „Das war auch die richtige Entscheidung. Wir haben heuer im Sommer viele gute Trainingstage im Riesenslalom gehabt. Weil da ganz klar das Ziel ist, wieder weiter nach vorne zu kommen. Ich habe in Cortina mit der WM-Medaille doch gezeigt, dass da viel mehr drin ist. Das habe ich in den letzten Saisonen leider nicht mehr so auf den Punkt bringen können.“