Heute kehrt Pacult in die Bundesliga zurück, ein gelungener Schachzug von Wolfsbergs Boss Dietmar Riegler. Der Wiener wird mit seiner Geradlinigkeit die Lücke nach dem Abgang von Didi Kühbauer schließen, der Klub wird weiter von einem authentischen Arbeiter angeführt. Eine von den Fans respektierte Persönlichkeit, ein Trainer, der die Bundesliga belebt und bereichert. Pacult ist der „alten Schule“ zuzuordnen, die allerdings nicht aus der Mode kommt, wie seine Visitenkarte beweist.