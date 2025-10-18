13 Leichen heimlich Schädelknochen entnommen?

Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren

Die vorsätzliche Störung der Totenruhe kann in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren (in Österreich von bis zu sechs Monaten) oder einer Geldstrafe geahndet werden – auch der Versuch ist strafbar. Und: Bei besonders verwerflichen Taten kann das Strafmaß sogar höher ausfallen.