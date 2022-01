65 - und mit Mike Tyson in den Ring

Es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, da war Box-Ikone Mike Tyson in Österreich zu Gast. 2018 referierte er in Wien über sein bewegtes Leben und ließ sich das entsprechend gut von den Zuschauern bezahlen. Damals wie heute lässt der mittlerweile 55-jährige Schwergewichts-Star offen, ob er denn nicht noch einmal in den Ring steigt. Und so wie es zahlreiche Experten beurteilen, liegt es bei „Iron Mike“ nicht nur am Geld, sondern auch am Gegner und einer besonderen Idee zu einem Fight mit ihm, dem millionenschweren Champion.