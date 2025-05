Ein Garten aus den 50er Jahren ins Heute geholt

Auch Gärten unterliegen einer Mode – und natürlich den Vorlieben ihrer Besitzer. In Zeiten der Not war der Garten ein willkommenes Fleckerl für die Selbstversorgung mit allem, was der Boden so hergibt. In den Wirtschaftswunderjahren hat er sich samt Hollywood-Schaukel und Miniteich zur Erholungs- und Wohlfühloase entwickelt.