Garten für Faule, Rückzugsort und Ruheoase

Fragt man sie nach ihrem Lieblingsplatz, denkt sie kurz nach. „Da gibt es mehrere. Aber am liebsten sitze ich auf der Terrasse direkt vor dem Teich.“ Über denselben führt übrigens eine Holzbrücke, die früher die Fußgängerbrücke über den Golser Kanal war. Weil diese zu gewölbt war, rutschten die Leute im Winter bei Glatteis aus. Sie musste weg. „Die Firma Kast hat sie zerschnitten und bei mir aufgestellt. Mein alter Kater ,Simba‘ liebt den Platz und liegt hier tagtäglich in der Sonne.“ Aber auch Katze „Minka“ und die drei Shelties „Viktor“, „Indie“ und „Gino“ sind hier gerne zuhause. „Sie sind so verliebt in den Garten wie ich“, lacht die Golserin und holt sich Zeitung und Kaffee, um sich ein bisschen an den Teich zu setzen.