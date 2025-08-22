Sparen bei Pensionen | Scheußliche Tat

Sparen bei Pensionen. Die Neos, nicht gerade dafür bekannt, bei älteren Menschen besonders viele Stimmen zu sammeln, wollen nun bei den Pensionisten Geld sammeln. Sie wollen das dramatische Staatsdefizit auf dem Rücken der älteren Österreicher reduzieren. Statt die Pensionen um 2,7 Prozent zu erhöhen und damit die Inflation abzudecken, plädieren sie für eine Erhöhung um nur 2,2 Prozent. Spareffekt für die Staatskasse: 400 Millionen Euro. Die oppositionellen Blauen und Grünen laufen dagegen Sturm, die ÖVP will hingegen „keine Zahlen über die Medien diskutieren“ und wünscht sich „umsichtiges Handeln“. Das klingt gefährlich für die Rentner! Auch aus dem hauptzuständigen Sozialministerium, das von SPÖ-Politikerin Korinna Schumann geführt wird, kommen wenig beruhigende Ansagen: Man werde die Zahlen abwarten und dann in Verhandlungen mit den Pensionistenvertretungen gehen. Sieht ganz danach aus, als müssten die Pensionisten für die Misswirtschaft der Regierung(en) büßen!