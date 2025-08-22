Sparen bei Pensionen | Scheußliche Tat

Sparen bei Pensionen. Die Neos, nicht gerade dafür bekannt, bei älteren Menschen besonders viele Stimmen zu sammeln, wollen nun bei den Pensionisten Geld sammeln. Sie wollen das dramatische Staatsdefizit auf dem Rücken der älteren Österreicher reduzieren. Statt die Pensionen um 2,7 Prozent zu erhöhen und damit die Inflation abzudecken, plädieren sie für eine Erhöhung um nur 2,2 Prozent. Spareffekt für die Staatskasse: 400 Millionen Euro. Die oppositionellen Blauen und Grünen laufen dagegen Sturm, die ÖVP will hingegen „keine Zahlen über die Medien diskutieren“ und wünscht sich „umsichtiges Handeln“. Das klingt gefährlich für die Rentner! Auch aus dem hauptzuständigen Sozialministerium, das von SPÖ-Politikerin Korinna Schumann geführt wird, kommen wenig beruhigende Ansagen: Man werde die Zahlen abwarten und dann in Verhandlungen mit den Pensionistenvertretungen gehen. Sieht ganz danach aus, als müssten die Pensionisten für die Misswirtschaft der Regierung(en) büßen!
Scheußliche Tat. Was sind das für abscheuliche Menschen? Ein erwachsener Mann, der sich über eine Internet-Plattform an eine 13-Jährige heranmacht, und was die Staatsanwaltschaft Graz nun prüft, „an dem Mädchen geschlechtliche Handlungen vorgenommen hat“. Kein Wunder, wenn das Kind schwer traumatisiert ist. Und der mutmaßliche Täter? Ein hoher Landesbeamter und Politiker bei den Neos! Nachdem die „Krone“ diesen Fall, in dem dem mutmaßlichen Täter im Zuge einer Hausdurchsuchung Handy und Laptop beschlagnahmt wurden und die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger erhebt, thematisiert hat, teilten die Neos am Freitagvormittag mit, dass der Verdächtige seine Mitgliedschaft in der Partei beendet und sämtliche Funktionen per sofort zurückgelegt hat. Auch seinen Job beim Land Steiermark ist er seit gestern los. So scheußlich die Tat – wenigstens wurde rasch und umfassend reagiert.
Kommen Sie gut durch den Samstag!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.