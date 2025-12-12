OÖ bekommt digitale Kommandozentrale für Krisen

Bei Gemeinden gekürzt

Nicht nur der Alleingang sorgt für Stirnrunzeln: „Im Ernstfall sind es die Menschen vor Ort, die den Unterschied machen: Feuerwehrleute, Rettungskräfte, ehrenamtliche Helfer in den Gemeinden. Diese Menschen stehen das ganze Jahr über bereit“, so Engleitner-Neu. Viele Gemeinden würden das Engagement ihrer Bürger:innen gerne honorieren, etwa mit Freikarten fürs Freibad oder vergünstigten Wohnungen für Feuerwehrmitglieder, die sich zu besonderer Einsatzbereitschaft verpflichten. Doch genau solche Anerkennungen würden beanstandet werden. Außerdem habe Landeshauptmann Thomas Stelzer den Gemeinden 452 Millionen Euro Budget gekürzt.