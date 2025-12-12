Vorteilswelt
Keine Rettung mehr

OÖ: Frau bei Forstarbeiten von Baum erschlagen

Oberösterreich
12.12.2025 16:24
Forstarbeiten fordern leider immer wieder Schwerverletzte und Todesopfer. (Symbolbild)
Forstarbeiten fordern leider immer wieder Schwerverletzte und Todesopfer. (Symbolbild)(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Eine Landwirtin (51) aus Tiefgraben (OÖ) wurde am Vormittag bei Forstarbeiten von einem umfallenden Baum getroffen und tödlich verletzt. Der Unfall war auch für die Einsatzkräfte sehr belastend, weil die Verstorbene eine Bekannte der angerückten Feuerwehren war.

0 Kommentare

Tragödie kurz vor Weihnachten in der Gemeinde Tiefgraben. In der malerischen Gegend zwischen dem Mond- und dem Irrsee wurde eine Einheimische bei einem Forstunfall tödlich verletzt.

Florianis kannten Opfer
Eine Landwirtin wurde gegen 10.30 Uhr von einem umstürzenden Baum getroffen. Die Frau beabsichtigte gemeinsam mit ihrem 57-jährigen Ehemann in einem Waldstück eine ca. 20 Meter hohe Buche zu fällen. Bei dem Vorgang blieb die Buche jedoch in einem weiteren Baum hängen und fiel in die entgegengesetzte Richtung. Die 51-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von dem herabfallenden Baum getroffen. 

Obwohl Hilfe rasch zur Stelle war, verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Unfall war auch für die anwesenden Einsatzkräfte äußerst belastend, weil die Mitglieder einer der drei Feuerwehren aus Guggenberg, Hof und Tiefgraben die Frau persönlich kannten. Sie wurden schnell von dem Einsatz abgezogen und zudem vom Kriseninterventionsteam betreut.

Ursache noch unklar
Die Landwirtin und ihre Familie sind in den kleinen Gemeinden bekannt, der Schock sitzt bei allen sehr tief. Unklar ist derzeit noch, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.

