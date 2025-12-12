OÖ: Frau bei Forstarbeiten von Baum erschlagen

Florianis kannten Opfer

Eine Landwirtin wurde gegen 10.30 Uhr von einem umstürzenden Baum getroffen. Die Frau beabsichtigte gemeinsam mit ihrem 57-jährigen Ehemann in einem Waldstück eine ca. 20 Meter hohe Buche zu fällen. Bei dem Vorgang blieb die Buche jedoch in einem weiteren Baum hängen und fiel in die entgegengesetzte Richtung. Die 51-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von dem herabfallenden Baum getroffen.