Brucknerhaus Linz

Stilvoller Jahresausklang mit Blick auf die Donau

Oberösterreich
12.12.2025 16:00
Mit viel Musik gleitet man im Brucknerhaus ins neue Jahr 2026.
Mit viel Musik gleitet man im Brucknerhaus ins neue Jahr 2026.(Bild: Reinhard Winkler)

Kultur ist die beste Startbahn ins neue Jahr: Das Linzer Brucknerhaus bietet heuer einen besonders stilvollen Jahreswechsel mit drei Konzerten, einer Gala – und einer Party, bei der auch getanzt werden kann. Außerdem wird man die Pummerin live zuschalten...

Um das alte Jahr 2025 gebührend ausklingen zu lassen, gibt es am Mittwoch, 31. Dezember, im Linzer Brucknerhaus das „Kleine Silvesterkonzert“ (bereits ausverkauft) mit Schrammelsound und das „Große Silvesterkonzert“: Josef Sabaini und die Philharmonices Mundi sorgen für ein schwungvolles Finale des Johann-Strauss-Jahres – hier gibt es noch wenige Karten.

Das Gala-Buffet im Anschluss ist bereits ausverkauft, aber man kann die Silvesterparty in den Foyers besuchen, mit Live-Tanzmusik und Partylaune,  Live-Pummerin, danach Donauwalzer – der perfekte Swing ins neue Jahr! Der Eintritt zur Silvesterparty ist frei!

Mit Klassik live ins neue Jahr
Das Neujahrskonzert im Brucknerhaus gehört schon zur Tradition. Es findet am Donnerstag, 1. Jänner, um 17 Uhr statt. Das Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Hans Graf lässt mit französischer Raffinesse (Werke von Maurice Ravel und Paul Dukas) und symphonischem Klangzauber ins Jahr 2026 eintauchen.

Neujahrskonzert in Linz: Hans Graf dirigiert das Bruckner Orchester
Neujahrskonzert in Linz: Hans Graf dirigiert das Bruckner Orchester(Bild: Bryan van der Beek)
Wiener Philharmoniker in ORF 2
Übrigens: Bereits am Vormittag (ab 11.15 Uhr) findet das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zum ersten Mal unter der Leitung von Maestro Yannick Nézet-Séguin im Wiener Musikverein statt. Erstmals werden auch Werke von Frauen zu hören sein.

Es wird wie immer live auf ORF 2 übertragen.

