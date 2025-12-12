Stilvoller Jahresausklang mit Blick auf die Donau

Um das alte Jahr 2025 gebührend ausklingen zu lassen, gibt es am Mittwoch, 31. Dezember, im Linzer Brucknerhaus das „Kleine Silvesterkonzert“ (bereits ausverkauft) mit Schrammelsound und das „Große Silvesterkonzert“: Josef Sabaini und die Philharmonices Mundi sorgen für ein schwungvolles Finale des Johann-Strauss-Jahres – hier gibt es noch wenige Karten.