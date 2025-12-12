Linz Kultur kommt bei Budget mit blauem Auge davon

Konkret bedeutet das:

Das Programm städtischer Eigenveranstaltungen wird gestrafft, Sonderförderprogramme und Projektförderungen werden reduziert und Formate kritisch überprüft. Beteiligungen, die nicht mehr die gewünschte Wirkung erzielen – wie etwa das Festival 4020 – laufen aus. „Es war mir wichtig, zuerst bei unseren eigenen Aktivitäten anzusetzen, bevor wir an die Substanz der Basisförderungen gehen“, so die Stadträtin.