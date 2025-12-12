Verpönte Tage bringen Ruhe für Jäger und Wild

Tiere können sprechen, zu lauschen ist gefährlich

Es gibt auch die Legende, dass Tiere in der Heiligen Nacht sprechen können. Dass die Waidmänner deshalb in dieser Zeit nicht ins Revier gehen, hat aber damit übrigens nicht zu tun. Außerdem würden die allermeisten Menschen die Tiere ohnehin nicht verstehen, wenn sie sich – je nach Mythos – vom vergangenen Jahr erzählen, in die Zukunft schauen oder die Friedensbotschaft überbringen. Denn laut der Mythen können dies nur Kinder und unschuldige Menschen. Wer dennoch versucht, die Tiere zu belauschen, riskiert der Überlieferungen nach unheilvolle Konsequenzen – von einer Ohrfeige von Geisterhand bis zum eigenen Tod oder dem eines geliebten Menschen.