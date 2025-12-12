Trotz Gesetz nur wenige Webseiten barrierefrei

Im Schnitt 2,7 Barrieren pro Webseite

Denn laut einer Erhebung des Unternehmens AccessiWay, das andere Organisationen bei der Umstellung auf digitalen Barrierefreiheit unterstützt, erfüllen 95 Prozent der Webseiten die neuen Kriterien noch nicht. Die untersuchten 100 Webseiten wiesen im Schnitt 2,7 Barrieren auf. „Das Ergebnis ist erschreckend“, sagt Paul Mayer von AccessiWay. Österreicherinnen und Österreicher würden durch die Hürden vom Online-Leben ausgeschlossen werden. „Da sich immer mehr Bereiche des Lebens ins Internet verlagern, ist Barrierefreiheit kein technisches Nice-to-have, sondern eine absolute Notwendigkeit“, sagt Mayer.