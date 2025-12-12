Vorteilswelt
Viele Online-Hürden

Trotz Gesetz nur wenige Webseiten barrierefrei

Oberösterreich
12.12.2025 14:00
In Online-Shops lauern nach wie vor viele Hürden für Menschen mit Beeinträchtigung.
In Online-Shops lauern nach wie vor viele Hürden für Menschen mit Beeinträchtigung.(Bild: Markus Wenzel)

Seit Juni müssen digitale Angebote wie Buchungsportale oder Online-Shops eigentlich barrierefrei sein. Noch gilt laut Gesetz eine Übergangsfrist – und die dürften viele in Anspruch nehmen: Laut einer Untersuchung weisen Webseiten im Schnitt immer noch 2,7 Barrieren auf.

Fast jeder zweite Oberösterreicher (45 Prozent) bricht einen Vorgang auf Webseiten, in Handy-Apps oder Online-Shops zumindest gelegentlich ab, weil die Inhalte im Internet zu schwer zu lesen, hören oder verstehen sind. Dabei müssten digitale Angebote wie Webseiten von Banken oder Internet-Shops eigentlich barrierefrei sein – das entsprechende Barrierefreiheitsgesetz dazu ist in Österreich Ende Juni des heurigen Jahres in Kraft getreten.

Farbkontraste und große Texte
Es sieht etwa vor, dass Webseiten durch ausreichend Farbkontraste auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigung lesbar sein müssen. Auch die Möglichkeit, Text um bis zu 200 Prozent zu vergrößern, ist nun vorgeschrieben. Bei Verstößen gegen das Gesetz drohen den Unternehmen Verwaltungsstrafen bis zu 80.000 Euro. Allerdings gelten lange Übergangsfristen bis 2030 – und die dürften viele ausnutzen.

Im Schnitt 2,7 Barrieren pro Webseite
Denn laut einer Erhebung des Unternehmens AccessiWay, das andere Organisationen bei der Umstellung auf digitalen Barrierefreiheit unterstützt, erfüllen 95 Prozent der Webseiten die neuen Kriterien noch nicht. Die untersuchten 100 Webseiten wiesen im Schnitt 2,7 Barrieren auf. „Das Ergebnis ist erschreckend“, sagt Paul Mayer von AccessiWay. Österreicherinnen und Österreicher würden durch die Hürden vom Online-Leben ausgeschlossen werden. „Da sich immer mehr Bereiche des Lebens ins Internet verlagern, ist Barrierefreiheit kein technisches Nice-to-have, sondern eine absolute Notwendigkeit“, sagt Mayer.

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
