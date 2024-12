Windrad-Stopp in Sandl sorgt für Mega-Sturm

„Sinnlos“ – so nennt Naturschutzlandesrat Manfred Haimbuchner (FP) das Projekt für 22 Windräder in Sandl bei der Präsentation der Ausschluss- und Beschleunigungszonen für Windkraft und Photovoltaik. „Es ist für niemanden eine Überrschung“, pflichtet Wirtschafts- und Raumordnungs-Landesrat Markus Achleitner bei. Fakt ist, dass das 250-Millionen-Euro-Projekt in der Ausschlusszone steht. Diese wird kommendes Jahr per Landesverordnung rechtsgültig. Der bestehenden Windkraft-Masterplan ist juristisch nicht bindend, verortet die Sandl-Anlage aber auch schon „rot“. Fachlich seien der Artenschutz und die angrenzenden Schutzgebiete in Tschechien und Niederösterreich die „Totschlagargumente“. „30 Kilometer weiter südlich geht´s aber ohne Probleme“, so die beiden Politiker.