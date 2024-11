In Sandl sollen 22 neue Windräder errichtet werden

Im Mühlviertel bahnt sich eine Investition von 250 Millionen Euro an. Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ (OÖN) berichteten, will die private Betreibergesellschaft „Windenergie Sandl“ im gleichnamigen Ort 22 Windräder mit einer Gesamtleistung von 160 Megawatt errichten. Laut Umwellandesrat Stefan Kaineder könnte damit die derzeit erzeugte Windenergie im Bundesland, das sich bisher gegen den Ausbau der Windkraft gestemmt hat, versechsfacht werden.

Rotorblätter ragen 285 Meter in Höhe

Die Betreiber wollen die Windräder demnach nordöstlich des Ortskerns in den Wäldern nahe der tschechischen Grenze aufstellen. Der damit erzeugte Windstrom solle über eine Erdkabelleitung abtransportiert werden und rund 125.000 Haushalte versorgen. Die leistungsstarken Windräder (7,2 MW) haben eine Nabenhöhe von 199 Metern, die Rotorblätter ragen, so die Planungen, 285 Meter in den Himmel.