Salzburg forciert die Radler und bremst Autos aus

Gefährliche Stellen in der Stadt Salzburg sollen entschärft werden, Lücken im Radwegenetz geschlossen und neue Radwege entstehen. Das Ziel ist ambitioniert. Der Anteil der Radfahrer im Stadtverkehr soll auf 30 Prozent anstiegen – bis zum Jahr 2030. Derzeit liegt er bei 24 Prozent. So der Plan der Stadtregierung, die damit auch ein klares Zeichen setzt. Für die Autos bleibt dann logischerweise weniger Platz, wenn baulich getrennte Radwege entstehen. Für Stadtvize Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) und Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) ist das kein großes Problem. Je mehr Radfahrer unterwegs sind, desto weniger Autos sind es.