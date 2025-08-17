Dauerregen, der Wolf und ein TBC-Problem

Der Wolf sorgt nach wie vor für Nervosität

Ein Patentrezept gibt es für ein solches Vorgehen nicht, da jede Alpe anders beschaffen ist. Für die rund 1000 Personen, die den Sommer auf den Alpen verbringen, ist ein solches Wetter- und Viehmanagement aber Routine. Sorgen machen sie sich über Anderes. Etwa über den Wolf, der nicht nur bei ihnen, sondern auch bei den Tieren für Nervosität sorgt. Ein Exemplar ist nach etlichen Rissen in Vorarlberg derzeit zum Abschuss freigegeben – doch erst muss das Wildtier gefunden werden. Keine leichte Aufgabe. Da der Wolf extrem mobil ist und über kürzeste Zeiträume weite Strecken zurücklegen kann, ist keine Region vor einem eventuellen Riss gefeit. Sowohl Meusburger als auch Freuis sprechen davon, dass der umherstreifende Beutegreifer für Älpler durchaus zur psychischen Belastung werden kann. Für Freuis ist das Ziel klar: „Der Wolf muss scheu werden. Das gelingt nur durch Bejagung. Ohne Feind werden die Wölfe frech. Wie Kinder, die brauchen auch Regeln.“