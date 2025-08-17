Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alpsaison im Ländle:

Dauerregen, der Wolf und ein TBC-Problem

Vorarlberg
17.08.2025 16:35
Das Älplerleben ist nicht immer gemütlich – Regen und Kälte gehören auch dazu.
Das Älplerleben ist nicht immer gemütlich – Regen und Kälte gehören auch dazu.(Bild: Mathis Fotografie)

Auf Vorarlbergs Alpen mussten sich Mensch und Tier heuer mitunter den Extremen stellen. Und ob man’s glaubt oder nicht: Der Dauerregen im Juli hatte gleich mehrere Vorteile für Älpler und Vieh. Dafür ging die Angst vor dem Wolf und einer TBC-Ansteckung um.

0 Kommentare

Für manche Älpler hat die Saison in der Höhe bald ein Ende, insbesondere Milchkühe werden bereits in ein bis zwei Wochen ins Tal getrieben. „Irgendwann ist auf den Alpen Schluss, das ist anders als im Tal, wo bis in den späten Herbst Gras wächst“, erklärt Christian Meusburger von der Landwirtschaftskammer. Nach einem eher trockenen Frühjahr zeigte sich der Juni von seiner hochsommerlichen Seite – bis der Regen im Juli einsetzte und für drei Wochen nicht mehr aufhören wollte. Zwar sorgte der Niederschlag im Tal bei Badefreudigen und Wanderern für wenig Begeisterung, auf der Alpe waren aber viele sehr froh: „Ohne den Regen wäre es mit der Wasserversorgung sonst auf der einen oder anderen Alpe wohl knapp geworden“, berichtet Meusburger.

Kühe geben mehr Milch
Zudem haben insbesondere Kühe ihre Freude am Regen und tieferen Temperaturen: „Da fühlen sie sich weit wohler als bei Hitze und geben zudem mehr Milch“, weiß Christoph Freuis, Geschäftsführer des Vorarlberger Alpwirtschaftsvereins. Diese natürliche Leistungssteigerung kommt wiederum der Herstellung des Alpkäses zugute. Die nasse Witterung sorgte aber auch dafür, dass die Älpler und Älplerinnen besonders bedacht vorgehen mussten, wenn sie das Vieh auf die Weide führten. Die Tiere mussten in kleinere Gruppen aufgeteilt werden, um Schäden auf den Flächen zu vermeiden, zudem wurden die Vierbeiner nicht zu lange auf einer Wiese belassen, häufigere Wechsel waren vonnöten.

Bald kommen die Kühe wieder geschmückt von der Alpe ins Tal.
Bald kommen die Kühe wieder geschmückt von der Alpe ins Tal.(Bild: Mathis Fotografie)
Bis dahin sind die Almen noch ein beliebtes Ausflugsziel.
Bis dahin sind die Almen noch ein beliebtes Ausflugsziel.(Bild: Mathis Fotografie)

Der Wolf sorgt nach wie vor für Nervosität
Ein Patentrezept gibt es für ein solches Vorgehen nicht, da jede Alpe anders beschaffen ist. Für die rund 1000 Personen, die den Sommer auf den Alpen verbringen, ist ein solches Wetter- und Viehmanagement aber Routine. Sorgen machen sie sich über Anderes. Etwa über den Wolf, der nicht nur bei ihnen, sondern auch bei den Tieren für Nervosität sorgt. Ein Exemplar ist nach etlichen Rissen in Vorarlberg derzeit zum Abschuss freigegeben – doch erst muss das Wildtier gefunden werden. Keine leichte Aufgabe. Da der Wolf extrem mobil ist und über kürzeste Zeiträume weite Strecken zurücklegen kann, ist keine Region vor einem eventuellen Riss gefeit. Sowohl Meusburger als auch Freuis sprechen davon, dass der umherstreifende Beutegreifer für Älpler durchaus zur psychischen Belastung werden kann. Für Freuis ist das Ziel klar: „Der Wolf muss scheu werden. Das gelingt nur durch Bejagung. Ohne Feind werden die Wölfe frech. Wie Kinder, die brauchen auch Regeln.“

Wegen TBC weniger Rinder auf der Alpe
Rund 40.000 Tiere genießen heuer den Sommer auf der Alpe – aber es könnten mehr sein, findet Freuis, denn der Klimawandel verlängert die Vegetationsperiode. Verbuschung ist die Folge. Früher seien mehr Tiere aus der Schweiz und aus Tirol auf die heimischen Alpen gekommen. Dass das nun nicht mehr in diesem Ausmaß geschieht, hat nach Freuis auch mit der TBC-Situation in Vorarlberg zu tun. Immer wieder stecken sich Rinder durch den (indirekten) Kontakt mit Rotwild an. „TBC ist eine Seuche, die bei Wildtierpopulationen schwer zu beherrschen ist.“ Erst vor wenigen Wochen verkündete Landesrat Christian Gantner, dass in manchen Gebieten Vorarlbergs die Abschusszahlen um bis zu 50 Prozent erhöht würden. „Wir hoffen nur, dass das auch umgesetzt wird“, betont Freuis.

Dabei ist ihm klar, dass es der Jägerschaft nicht immer leicht gemacht wird. So wirke sich etwa die zunehmende Freizeitnutzung der Wälder negativ aus. Zu einfach wäre es, den Jägern auszurichten, sie sollten doch „mehr schießen“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
18° / 21°
Symbol bedeckt
Bludenz
18° / 25°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
20° / 23°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
18° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.338 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
158.802 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
130.630 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1949 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1704 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Vorarlberg
Alpsaison im Ländle:
Dauerregen, der Wolf und ein TBC-Problem
Ach, übrigens...
Also sprach Anton Pfeffer
Zeitweise bewusstlos
Deutscher E-Biker bei Abfahrt schlimm gestürzt
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid trifft auf den SCR Altach
Schwerpunktkontrollen
Führerscheinloser Drogenlenker geschnappt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf