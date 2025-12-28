Vorteilswelt
Bei Canucks-Niederlage

Marco Rossi trifft erstmals für sein neues Team

Eishockey
28.12.2025 10:04
Marco Rossi
Marco Rossi(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Andrew Mordzynski)

Marco Rossi hat in der National Hockey League erstmals für die Vancouver Canucks getroffen, mit seinem Neo-Team jedoch die nächste Niederlage kassiert. Bei der 3:6-Heimniederlage der Kanadier gegen die San Jose Sharks am Samstag (Ortszeit) traf der Vorarlberger zu Beginn des dritten Drittels zum zwischenzeitlichen 2:3. 

Der durch die Rückkehr von Center Elias Pettersson in die zweite Linie versetzte Rossi bugsierte den Puck davor unglücklich zum 3:1 der Sharks ins eigene Tor.

„Einfach unglücklich“
„Es geht so schnell ums Tor, das war einfach unglücklich“, sagte Rossi nach dem Spiel. Nach seinem missglückten Abwehrversuch wurde der Treffer San Joses William Eklund gutgeschrieben. Bei Rossis Tor nach 36 Sekunden Spielzeit im Schlussabschnitt verwertete der 24-Jährige einen Rebound erfolgreich, Sharks-Goalie Jaroslaw Askarow streckte sich vergebens. Es war Rossis erstes Tor im sechsten Spiel für die Canucks, sein fünftes Saisontor insgesamt. „Fühlt sich gut an, aber natürlich will man gewinnen“, meinte er dazu. Vancouver verlor erstmals seit 2019 ein Heimspiel gegen die Sharks. Die Canucks sind weiter Tabellenletzter der Western Conference.

Marco Kasper unterlag mit den Detroit Red Wings im Gipfeltreffen der Eastern Conference bei den Carolina Hurricanes 2:5. Der Kärntner blieb dabei ohne Scorerpunkt. Carolina führt die Conference nun zwei Punkte vor Detroit an.

