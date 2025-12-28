Marco Rossi trifft erstmals für sein neues Team

„Einfach unglücklich“

„Es geht so schnell ums Tor, das war einfach unglücklich“, sagte Rossi nach dem Spiel. Nach seinem missglückten Abwehrversuch wurde der Treffer San Joses William Eklund gutgeschrieben. Bei Rossis Tor nach 36 Sekunden Spielzeit im Schlussabschnitt verwertete der 24-Jährige einen Rebound erfolgreich, Sharks-Goalie Jaroslaw Askarow streckte sich vergebens. Es war Rossis erstes Tor im sechsten Spiel für die Canucks, sein fünftes Saisontor insgesamt. „Fühlt sich gut an, aber natürlich will man gewinnen“, meinte er dazu. Vancouver verlor erstmals seit 2019 ein Heimspiel gegen die Sharks. Die Canucks sind weiter Tabellenletzter der Western Conference.