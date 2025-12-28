Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Böller-Abneignung

Feuerwerks-Profi: „Es muss nicht laut krachen“

Tirol
28.12.2025 10:00
Johann Hechenblaikner und seine Mitarbeiterin mit dem umfangreichen Sortiment
Johann Hechenblaikner und seine Mitarbeiterin mit dem umfangreichen Sortiment(Bild: Andreas Moser)

Johann Hechenblaikner von der renommierten Tiroler Pyrotechnikfirma HTH spricht über die Faszination der Lichteffekte, den schlimmsten Fehler beim Feuerwerk daheim und das Geschäft rund um Raketen & Co.

0 Kommentare

Herrliche Lichteffekte durch Feuerwerke zogen Johann und Gerhard Hechenblaikner sowie Hannes Thaler schon im Kindesalter in ihren Bann. Mit der seit 20 Jahren existierenden Firma HTH kombinieren sie die Faszination mit dem (Neben-)Beruf. Inzwischen betreibt man Lager in Langkampfen und St. Gertraudi (Reith im Alpbachtal) und in diesen Tagen 15 Verkaufscontainer zwischen Thaur und Kössen.

„Krone“: Herr Hechenblaikner, wie kann man Silvester mit tollen Effekten feiern, ohne dass sich der Hund des Nachbarn zu Tode ängstigt?
Johann Hechenblaikner: Es muss nicht laut krachen. Vieles in unserem Sortiment ist geräuscharm – etwa Vulkane oder römische Lichter. Bei Profi-Feuerwerken ist heutzutage oft die Musik das Lauteste. Böller würde ich am liebsten gar nicht mehr sehen und hören.

Feuerwerk von HTH über Alpbach
Feuerwerk von HTH über Alpbach(Bild: Johannes Sautner)
Lichteffekte des Unterländer Unternehmens in Achenkirch
Lichteffekte des Unterländer Unternehmens in Achenkirch(Bild: HTH)

Die Kritik an Pyrotechnik scheint aber zu bleiben?
Gerade zu Corona wurde debattiert, ob sie noch zeitgemäß sind. Ich sage, der Mensch soll feiern dürfen. Und ich erlebe die Freude der Kinder, wir erhalten dann sogar Zeichnungen des Feuerwerks. Während des Jahres und um Mitternacht muss es aber nicht sein.

Zitat Icon

Böller würde ich am liebsten gar nicht mehr sehen und hören.

Johann Hechenblaikner

Wo sind Sie selbst am 31. Dezember um 24 Uhr?
Ich betreue das Feuerwerk bei Rosi’s Sonnbergstuben in Kitzbühel. Meine Kollegen, alles staatlich geprüfte Pyrotechniker, sind etwa beim Klosterbräu in Seefeld oder beim Interalpen Hotel in Telfs. Große Events wickeln wir auch in Kaltenbach, Ramsau, Mayrhofen, Scheffau, Söll oder Obsteig ab. Wir existieren nach 20 Jahren noch, weil es ein Geschäftsmodell ist, mehr aber noch unsere große Leidenschaft.

Welche Auflagen müssen Sie im Auge behalten?
Das würde den Platz in der Zeitung sprengen (lacht). Das fängt damit an, dass wir ein Gefahrengutfahrzeug mit entsprechenden Begleitunterlagen haben. Bei jedem Feuerwerk muss ein staatlich geprüfter Pyrotechniker dabei sein, bei uns ergänzt durch ein oder zwei geschulte Helfer. Verkaufscontainer unterliegen Vorgaben – etwa beim Abstand zu Gebäuden.

Verkaufscontainer in Strass im Zillertal – einer von 15, den HTH derzeit betreibt.
Verkaufscontainer in Strass im Zillertal – einer von 15, den HTH derzeit betreibt.(Bild: Andreas Moser)

Viele kaufen Pyrotechnik lieber im Ausland?
Zu dubiosen Händlern ist es oft nicht weit. Ich rate zum Kauf beim Tiroler Fachhandel, auf die CE-Kennzeichnung achten. Etwas Illegales kommt bei uns sicher nicht auf die Ladentheke.

Der wichtigste Tipp bzw. Fehler bei Privaten?
Acht Meter Abstand und nie den Kopf über Pyrotechnik beugen – etwa wenn sie nicht zündet. Einfach tags darauf zurückgeben.

15 bis 24 ist gefährdetstes Alter
Böller-Unfälle und die Fakten dazu

Tiefe Schnitt- und Risswunden, Amputationen an Fingern, Knalltraumata im Ohr, Wunden im Augenbereich sowie offene Brüche und Verbrennungen an Händen und Gesicht: Das sind Verletzungen bei Pyrotechnik-Unfällen, vor allem durch Böller. 78 Prozent – mit Abstand der größte Anteil – betreffen die Hand.

Im Schnitt verletzen sich pro Jahr 200 bis 400 Menschen in Österreich so schwer, dass sie ins Spital müssen, erhob das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

Bei Böllern ist besondere Vorsicht geboten, für allem Junge werden zum Opfer.
Bei Böllern ist besondere Vorsicht geboten, für allem Junge werden zum Opfer.(Bild: Fotos 593 - stock.adobe.com)

Brandgefährliches „Basteln“ an Feuerwerkskörpern
Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren stellen die größte Gruppe der betroffenen Verletzten durch Böller-Unfälle dar (51 Prozent). Neben unsachgemäßer und leichtsinniger Verwendung gelten illegal im Ausland erworbene Pyrotechnikartikel sowie Selbstlaborate (Manipulieren, Zerlegen) als besonders häufige Ursache für schwere Zwischenfälle.

14 Prozent der befragten Österreicher haben laut einer IFES-Umfrage schon Feuerwerkskörper im Ausland – online oder vor Ort – gekauft. Insgesamt planten heuer sogar 25 Prozent einen Auslandskauf.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
168.009 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
166.842 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
133.276 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf