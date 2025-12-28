Feuerwerks-Profi: „Es muss nicht laut krachen“

Wo sind Sie selbst am 31. Dezember um 24 Uhr?

Ich betreue das Feuerwerk bei Rosi’s Sonnbergstuben in Kitzbühel. Meine Kollegen, alles staatlich geprüfte Pyrotechniker, sind etwa beim Klosterbräu in Seefeld oder beim Interalpen Hotel in Telfs. Große Events wickeln wir auch in Kaltenbach, Ramsau, Mayrhofen, Scheffau, Söll oder Obsteig ab. Wir existieren nach 20 Jahren noch, weil es ein Geschäftsmodell ist, mehr aber noch unsere große Leidenschaft.