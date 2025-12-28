Starkoch Gordon Ramsay führte Tochter zum Altar

Starkoch Gordon Ramsay hat sich am Hochzeitstag seiner Tochter als stolzer Papa präsentiert.
Auf Bildern der Hochzeit, die in der britischen Stadt Bath gefeiert wurde, ist der 59-Jährige zu sehen, wie er seine Tochter zur Kirche führt. Die beiden sind umringt von Pressevertretern, Zuschauern und Sicherheitspersonal.
„Ich bin wirklich sehr glücklich, diese wunderschöne Braut zum Altar führen zu dürfen und einen unglaublichen Schwiegersohn zu bekommen“, hatte der Brite bei Instagram zuvor unter ein gemeinsames Foto mit seiner Tochter geschrieben. „Ich liebe dich so sehr, Holly Ramsay, und ich könnte kein stolzerer Vater sein.“
Auch Hollys Mutter Tana hatte während der Trauung eine wichtige Rolle inne: Sie war für eine Lesung während der Zeremonie verantwortlich.
Holly Ramsay heiratete den britischen Profi-Schwimmer Adam Peaty. Die Braut trug auf dem Weg in die Kirche ein weißes Cape über ihrem Brautkleid. Unter dem Satinstoff blitzte aber jede Menge Spitze hervor. Ein weißer Schleier und eine lange Schleppe machten den märchenhaften Look komplett.
Beckhams feierten mit
Die rund 200 Personen umfassende Gästeliste war zudem gespickt mit Promis – unter anderem David und Victoria Beckham, die mit ihren Kindern Cruz, Romeo und Harper kamen.
Victoria Beckham teilte vor der Hochzeit ein kurzes Video ihres Outfits:
Nur Hollys Schwiegereltern fehlten: Peatys Mutter Caroline und sein Vater Mark wurden Gerüchten zufolge nach einem Streit rund um eine fehlende Einladung für Hollys Schwiegermama in spe zum Junggesellinnenabschied kurz vor der Hochzeit vom Bräutigam wieder ausgeladen.
Adam Peatys Schwester Bethany war hingegen bei der Hochzeit zu Gast und durfte sogar eine ehrenvolle Rolle übernehmen: Sie war eine der Brautjungfern.
Exquisites Hochzeits-Dinner
Über die familiären Streitigkeiten tröstete die Hochzeitsgesellschaft jedoch die exquisite Speisekarte hinweg. Wie die „Sun“ berichtete, stand Krabbencocktail gefolgt von Ramsays wohl berühmtesten Gericht Beef Wellington auf der Menükarte. Außerdem konnten die Gäste zwischen Wildhecht oder knusprigen Pilzen und Kastanien-Pithivier wählen. Außerdem gab es natürlich eine große Hochzeitstorte, köstliche Desserts und Tarte Tatin.
