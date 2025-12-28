Starkoch Gordon Ramsay führte Tochter zum Altar

Auch Hollys Mutter Tana hatte während der Trauung eine wichtige Rolle inne: Sie war für eine Lesung während der Zeremonie verantwortlich.

Holly Ramsay heiratete den britischen Profi-Schwimmer Adam Peaty. Die Braut trug auf dem Weg in die Kirche ein weißes Cape über ihrem Brautkleid. Unter dem Satinstoff blitzte aber jede Menge Spitze hervor. Ein weißer Schleier und eine lange Schleppe machten den märchenhaften Look komplett.