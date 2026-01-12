Zwischen Weltcup und der Schulbank

Meghann Wadsak holte am Sonntag den 25. Platz beim Skispringen in Ljubno (Slo) – die beste Platzierung, die jemals jemand aus Wien im Weltcup erreichte. Dabei ist sie erst 18 Jahre alt, steht am Anfang ihrer Karriere und kurz vor der Matura.
Spät am Sonntagabend kam Meghann Wadsak vom Skisprung-Weltcup im slowenischen Ljubno zurück nach Stams. Am Montag um 8 Uhr drückte sie im dortigen Ski-Gymnasium bereits wieder die Schulbank. Am Sonntag holte sie mit Platz 25 das beste Weltcup-Ergebnis ihrer jungen Karriere. Am Montag ging es für die 18-Jährige mit der Matura-Vorbereitung weiter.
„Ich freue mich wirklich über das Ergebnis und bin mit meiner Entwicklung sehr zufrieden“, holte sie mit dem 25. Rang das geschlechterübergreifend beste Ergebnis für Wien in der Geschichte des Skispringens. Im Weltcup-Team ist die Wienerin längst voll integriert. Bei den Bewerben wird mit Kolleginnen wie Top-Athletin Lisa Eder zwischendurch auch mal im Schnee ein wenig Volleyball gespielt.
„Das zeigt auch, was wir bei den Wiener Stadtadlern in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben“, ist auch deren Sportlicher Leiter Christian Moser mehr als zufrieden. Wiens Adler sind auch nach zwei Jahrzehnten der einzige Skisprungklub im Osten Österreichs.
Meghanns Tage sind im Moment lang und intensiv. Als einzige Athletin des Weltcup-Kaders muss sie in der laufenden Saison den Spagat zwischen Top-Leistungen auf der Schanze und in der Schule meistern. Umso mehr geben Resultate wie jene vom Wochenende – schon am Samstag landete sie auf Rang 26 – Kraft und Energie für die kommenden intensiven Monate.
Suche nach den nächsten Talenten
Wadsaks Weg zeigt, dass man es auch als „Flachländerin“ aus Wien bis in den Skisprung-Weltcup schaffen kann. „Wir möchten diesen Weg weiterführen und Wiens Talente fördern“, lädt Moser zum nächsten Schnuppertraining der Stadtadler am 27. und 28. Jänner auf der Hohen Wand Wiese im 14. Bezirk ein. Infos zur Anmeldung finden Sie hier. Für Meghann geht es mit dem Continentalcup in zwei Wochen in Eisenerz weiter.
