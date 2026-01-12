Zwischen Weltcup und der Schulbank

Suche nach den nächsten Talenten

Wadsaks Weg zeigt, dass man es auch als „Flachländerin“ aus Wien bis in den Skisprung-Weltcup schaffen kann. „Wir möchten diesen Weg weiterführen und Wiens Talente fördern“, lädt Moser zum nächsten Schnuppertraining der Stadtadler am 27. und 28. Jänner auf der Hohen Wand Wiese im 14. Bezirk ein. Infos zur Anmeldung finden Sie hier. Für Meghann geht es mit dem Continentalcup in zwei Wochen in Eisenerz weiter.