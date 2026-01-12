Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skisprung-Ass Wadsak

Zwischen Weltcup und der Schulbank

Sport
12.01.2026 15:29
Meghann Wadsak ist Wiens Skisprung-Aushängeschild.
Meghann Wadsak ist Wiens Skisprung-Aushängeschild.(Bild: GEPA)

Meghann Wadsak holte am Sonntag den 25. Platz beim Skispringen in Ljubno (Slo) – die beste Platzierung, die jemals jemand aus Wien im Weltcup erreichte. Dabei ist sie erst 18 Jahre alt, steht am Anfang ihrer Karriere und kurz vor der Matura.

0 Kommentare

Spät am Sonntagabend kam Meghann Wadsak vom Skisprung-Weltcup im slowenischen Ljubno zurück nach Stams. Am Montag um 8 Uhr drückte sie im dortigen Ski-Gymnasium bereits wieder die Schulbank. Am Sonntag holte sie mit Platz 25 das beste Weltcup-Ergebnis ihrer jungen Karriere. Am Montag ging es für die 18-Jährige mit der Matura-Vorbereitung weiter.

Gut gelaunt meistert Meghann Schule und Weltcup.
Gut gelaunt meistert Meghann Schule und Weltcup.(Bild: GEPA)

„Ich freue mich wirklich über das Ergebnis und bin mit meiner Entwicklung sehr zufrieden“, holte sie mit dem 25. Rang das geschlechterübergreifend beste Ergebnis für Wien in der Geschichte des Skispringens. Im Weltcup-Team ist die Wienerin längst voll integriert. Bei den Bewerben wird mit Kolleginnen wie Top-Athletin Lisa Eder zwischendurch auch mal im Schnee ein wenig Volleyball gespielt.

In den Wettkampfpausen geht’s auch sportlich zu.
In den Wettkampfpausen geht’s auch sportlich zu.(Bild: GEPA)

„Das zeigt auch, was wir bei den Wiener Stadtadlern in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben“, ist auch deren Sportlicher Leiter Christian Moser mehr als zufrieden. Wiens Adler sind auch nach zwei Jahrzehnten der einzige Skisprungklub im Osten Österreichs.

Meghanns Tage sind im Moment lang und intensiv. Als einzige Athletin des Weltcup-Kaders muss sie in der laufenden Saison den Spagat zwischen Top-Leistungen auf der Schanze und in der Schule meistern. Umso mehr geben Resultate wie jene vom Wochenende – schon am Samstag landete sie auf Rang 26 – Kraft und Energie für die kommenden intensiven Monate.

Suche nach den nächsten Talenten
Wadsaks Weg zeigt, dass man es auch als „Flachländerin“ aus Wien bis in den Skisprung-Weltcup schaffen kann. „Wir möchten diesen Weg weiterführen und Wiens Talente fördern“, lädt Moser zum nächsten Schnuppertraining der Stadtadler am 27. und 28. Jänner auf der Hohen Wand Wiese im 14. Bezirk ein. Infos zur Anmeldung finden Sie hier. Für Meghann geht es mit dem Continentalcup in zwei Wochen in Eisenerz weiter.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
144.790 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
112.196 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
108.088 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Sport
Skisprung-Ass Wadsak
Zwischen Weltcup und der Schulbank
Extremrennen im Kino
Ultraradler Philipp Kaider feierte Filmpremiere
Krone Plus Logo
Austrias „Joe“ Handl
Nach größtem Schock des Lebens vor der Rückkehr
Basketball-Terminchaos
„Wir würden uns mehr Unterstützung wünschen“
Krone Plus Logo
Drama um Hosiner
Zwei-Kilo-Tumor! „Hätte verbluten können“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf