Taxilenker von Fahrgast bedroht und ausgeraubt

Der Dornbirner Bahnhof ist und bleibt ein Hotspot der Kriminalität. Am Sonntag war er Ausgangspunkt einer Taxifahrt, die nur wenig später für den Lenker dramatisch endete, als ihm sein Fahrtgast ein Messer an den Hals hielt.
Gegen 17.35 Uhr bestieg der etwa 35-jährige Mann das Taxi am Dornbirner Bahnhof bei der dafür vorgesehenen Haltestelle. Nach knapp fünfminütiger Fahrt bat der gut 1,75 Meter große, Vorarlberger Dialekt sprechende Unbekannte, den Taxilenker an der Kreuzung Radetzkystraße/Pfarrer-Moosbrugger-Straße stehenzubleiben.
Täter konnte zu Fuß entkommen
Doch anstatt die Rechnung zu begleichen und auszusteigen, drückte der Mann dem Lenker ein Messer an den Hals und forderte die Herausgabe der Geldbörse.
Nachdem er diese – mit einer bislang unbekannten Höhe an Bargeld – erhalten hatte, sprang er aus dem Taxi und rannte in Richtung Eisengasse davon.
Männlich, hellhäutig, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank (ca. 70 bis 80 Kilogramm), Vorarlberger Dialekt, Haarfarbe und Bart unbekannt (Jacke war über Mundbereich gezogen), rote Windjacke mit gelber Aufschrift am linken Oberarm, dunkle Hose, dunkle Wintermütze.
Allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn (+43 59133 8140-100) in Verbindung zu setzen.
Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ, die Geldbörse wurde schließlich von einer Passantin in der Thomas-Rohmberg-Straße 2b aufgefunden.
