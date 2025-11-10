Taxilenker von Fahrgast bedroht und ausgeraubt

Männlich, hellhäutig, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank (ca. 70 bis 80 Kilogramm), Vorarlberger Dialekt, Haarfarbe und Bart unbekannt (Jacke war über Mundbereich gezogen), rote Windjacke mit gelber Aufschrift am linken Oberarm, dunkle Hose, dunkle Wintermütze.

Allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn (+43 59133 8140-100) in Verbindung zu setzen.