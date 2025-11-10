Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf um Startplatz

„Wird sicher ein Battle, aber das pusht ja auch!“

Vorarlberg
10.11.2025 18:55
Nicolas Lussnig will in der kommenden Saison zu neuen Höhenflügen ansetzen.
Nicolas Lussnig will in der kommenden Saison zu neuen Höhenflügen ansetzen.(Bild: Ski Austria/MKW)

Am 9. Dezember beginnt die neue Skicross-Weltcupsaison bereits traditionell im französischen Val Thorens. Österreichs Herren haben dort sieben Startplätze zur Verfügung – allerdings machen sich aktuell acht Sportler Hoffnungen auf ein Ticket. Einer davon: der 24-jährige Nicolas Lussnig.

0 Kommentare

Wirklich optimal lief der Start in die Schneevorbereitung für den Oberländer Nicolas Lussnig nicht. Anders als seine ÖSV-Teamkollegen musste der 24-Jährige die ersten Trainingskurse auf den Schweizer Gletschern in Saas-Fee und Zermatt auslassen.

Lesen Sie auch:
Im Waldbad Anif wagte sich Sonja Gigler auf das Wakeboard
Trainingstage in Rif
Jede Menge Spaß für die Ländle-Skicrosser
14.08.2025
WM in St. Moritz
Eine ganz wichtige Quali für Nicolas Lussnig
19.03.2025
Wer folgt Graf nach?
Dieses Ländle-Duo ist beim Weltcupauftakt am Start
07.12.2024

Ausfall für Schweiz-Camps
„Da war ich leider krank und habe damit ein wenig vom freien Skifahren und vom Riesentorlauftraining verpasst“, verrät der Atomic-Pilot, der die vergangene Weltcupsaison als viertbester Österreicher mit 101 Punkten in er Gesamtwertung auf Rang 35 beendet hatte. „In den letzten Wochen konnte ich aber wieder gut aufholen. Zuerst bei den Starttrainings in Sölden und jetzt beim Heatfahren am Pitztaler Gletscher.“

Die Ländle-Skicross-Elite beim Training im Pitztal: Nici Lussnig, Sonja Gigler und Claudio ...
Die Ländle-Skicross-Elite beim Training im Pitztal: Nici Lussnig, Sonja Gigler und Claudio Andreatta (v. l.).(Bild: Ski Austria/MKW)

„Da geht einiges vorwärts“
Die Vorfreude auf den Olympiawinter, der am 22. und 23. November mit zwei FIS-Rennen im Pitztal startet, ist beim Klauser jedenfalls groß. „Es ist richtig cool, wieder Heats fahren zu können, mit Sprüngen und Wellen. Da geht einiges vorwärts“, sagt Lussnig, der es in der Vorsaison dreimal in die Top-16 bei Weltcuprennen geschafft hatte. Ein Fixticket für den Weltcupauftakt in Val Thorens (9. bis 12. Dezember) hat er allerdings nicht. „Wir haben acht Fahrer, aber nur sieben Startplätze. Das wird sicher wieder ein Battle, aber das pusht einen ja auch.“

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
3° / 11°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
4° / 8°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
3° / 9°
Symbol Nebel

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
172.682 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
117.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.612 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Vorarlberg
Kampf um Startplatz
„Wird sicher ein Battle, aber das pusht ja auch!“
Krone Plus Logo
Obdachlos im Ländle
Wenn eisige Temperaturen zur Lebensgefahr werden
Prozess in Feldkirch
Ehefrau vergewaltigt und zur Abtreibung gezwungen
Protest gegen Kürzung
900.000 Euro weniger für Vorarlberger Kinderdorf
Freude und Ärger
Österreichs Hallenrad-Asse mit Silber und Bronze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf