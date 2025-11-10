„Wird sicher ein Battle, aber das pusht ja auch!“

„Da geht einiges vorwärts“

Die Vorfreude auf den Olympiawinter, der am 22. und 23. November mit zwei FIS-Rennen im Pitztal startet, ist beim Klauser jedenfalls groß. „Es ist richtig cool, wieder Heats fahren zu können, mit Sprüngen und Wellen. Da geht einiges vorwärts“, sagt Lussnig, der es in der Vorsaison dreimal in die Top-16 bei Weltcuprennen geschafft hatte. Ein Fixticket für den Weltcupauftakt in Val Thorens (9. bis 12. Dezember) hat er allerdings nicht. „Wir haben acht Fahrer, aber nur sieben Startplätze. Das wird sicher wieder ein Battle, aber das pusht einen ja auch.“