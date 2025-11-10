Nach Kollision sucht Polizei unbekannten E-Biker

Ein Fall von rücksichtsloser Fahrerflucht hat sich am Samstag in der Vorarlberger Gemeinde Ludesch ereignet: Dabei wurde ein 74-jähriger Mann am Kopf verletzt, der Unbekannte fuhr einfach weiter.
Gegen 12.50 Uhr war am Samstag ein 74 Jahre alter Mann am Ludescher Sägeweg mit seinem E-Bike unterwegs. Knapp hinter ihm fuhr ein weiterer E-Biker. Just in dem Moment, als der 74-Jährige den Arm nach links ausstreckte, um abzubiegen, wurde er vom Unbekannten überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Männer, der Senior stürzte und verletzte sich am Kopf. Er musste ins Spital gebracht werden.
Der Unbekannte aber setzte seine Fahrt einfach fort, ohne anzuhalten oder seine Daten bekanntzugeben. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und nach Zeugen des Vorfalls: Der E-Biker war zwischen 30 und 40 Jahre alt, trug eine beige Hose, eine graue Jacke und eine Brille. Zudem hatte er eine eher schmale Statur, er flüchtete in Richtung Rottaweg. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte unter dieser Nummer melden: +43 (0) 59 133 8109 (Polizeiinspektion Thüringen).
