Nach Kollision sucht Polizei unbekannten E-Biker

Der Unbekannte aber setzte seine Fahrt einfach fort, ohne anzuhalten oder seine Daten bekanntzugeben. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und nach Zeugen des Vorfalls: Der E-Biker war zwischen 30 und 40 Jahre alt, trug eine beige Hose, eine graue Jacke und eine Brille. Zudem hatte er eine eher schmale Statur, er flüchtete in Richtung Rottaweg. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte unter dieser Nummer melden: +43 (0) 59 133 8109 (Polizeiinspektion Thüringen).