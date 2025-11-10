110 Millionen Euro fließen in neues Logistikwerk

Der Werkstoff-Spezialist Getzner baut am Standort Nüziders aus – und zwar auf dem Areal des alten und nun bereits abgerissenen Bertsch-Werks: Dort wird für rund 110 Millionen Euro bis 2028 an einem mehrstöckigen Gebäudekomplex gebaut, der als Arbeitsplatz für 60 bis 80 Mitarbeitende dienen wird. Der Neubau entsteht in verdichteter Bauweise mit vier Ebenen und einem Hochregallager mit 10.000 Palettenstellplätzen.