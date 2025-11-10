Nächste Millionenpleite: Alvaris meldet Konkurs an

Produktion war zu teuer

Ursprünglich waren in Rankweil auch Profilsysteme gefertigt worden, aufgrund zu hoher Kosten wurde die Produktion allerdings eingestampft. Im Zuge einer Restrukturierung der gesamten Gruppe war seit Längerem geplant, den Standort in Vorarlberg entweder auf das Minimum einzuschrumpfen oder zur Gänze aufzugeben. Zuletzt wurden insbesondere umfangreiche Dienstleistungen für Alvaris Deutschland erbracht. Über den deutschen Standort in Suhl ist allerdings bereits am 1. November ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, folglich sah man sich auch in Rankweil zu diesem Schritt gezwungen. Das erklärt auch, warum rund die Hälfte der Verbindlichkeiten aus unternehmensinternen Forderungen bestehen.