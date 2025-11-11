Syrer saß in Vorarlberg unschuldig hinter Gittern

Ein 23-jähriger Syrer saß fast ein halbes Jahr in Untersuchungshaft – zu Unrecht. Der Prozess am Landesgericht Feldkirch endete mit einem vollständigen Freispruch. Was bleibt, sind zerstörte Lebensumstände und die Frage nach behördlicher Sorgfalt.
Fünf Monate Haft – für nichts. Am Montag sprach das Landesgericht Feldkirch einen 23-jährigen Syrer von sämtlichen Vorwürfen frei: betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch, Körperverletzung, Nötigung und Sachentziehung.
Von Beginn an hatte der junge Mann seine Unschuld beteuert. „Ich habe damit nichts zu tun“, sagte er immer wieder – nun gab ihm das Gericht Recht. Der Syrer war beschuldigt worden, sich Zugang zu fremden Kundenkonten verschafft und mit gestohlenen Daten Waren bestellt zu haben – darunter eine Playstation und eine Küchenmaschine im Gesamtwert von rund 1250 Euro. Als angeblicher Beweis diente ein Überwachungsfoto, das ihn beim Abholen eines Pakets zeigen sollte.
Flüchtlingsausweis des Mannes missbraucht
Doch Verteidiger Martin Mennel fand klare Worte: „Da wurde von den Behörden völlig schlampig ermittelt. Die Person auf dem Foto ist nie und nimmer mein Mandant.“ Tatsächlich stellte sich heraus, dass wohl jemand den Flüchtlingsausweis des Mannes missbraucht hatte.
Auch die weiteren Anschuldigungen hielten der Überprüfung nicht stand. Seine Ex-Freundin, damals 16, hatte ihm Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen. Doch ihre Aussagen widersprachen sich mehrfach – zu viele Ungereimtheiten für den Richter.
„Ich habe alles verloren – meine Wohnung und meinen Job“
Der Freispruch brachte dem Syrer zwar die Freiheit zurück, doch der Preis war hoch. „Ich habe alles verloren – meine Wohnung und meinen Job“, sagte er nach der Verhandlung sichtlich erschüttert. Der Richter ordnete seine sofortige Entlassung an. Der Flüchtling hofft nun bei Freunden in Wien unterkommen zu können und von dort einen Neubeginn zu starten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.