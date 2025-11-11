Syrer saß in Vorarlberg unschuldig hinter Gittern

Von Beginn an hatte der junge Mann seine Unschuld beteuert. „Ich habe damit nichts zu tun“, sagte er immer wieder – nun gab ihm das Gericht Recht. Der Syrer war beschuldigt worden, sich Zugang zu fremden Kundenkonten verschafft und mit gestohlenen Daten Waren bestellt zu haben – darunter eine Playstation und eine Küchenmaschine im Gesamtwert von rund 1250 Euro. Als angeblicher Beweis diente ein Überwachungsfoto, das ihn beim Abholen eines Pakets zeigen sollte.