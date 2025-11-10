Vorteilswelt
Doppelpack bringt Sieg

Pulins ist die Erfolgsgarantie für Altachs Damen

Vorarlberg
10.11.2025 09:50
Der Jubel bei den Rheindörflerinnen war nach dem 2:0-Auswärtssieg groß.
Der Jubel bei den Rheindörflerinnen war nach dem 2:0-Auswärtssieg groß.(Bild: ÖFB/Patrick Pfundner)

Abseits des Platzes sind die Zeiten für Altachs Damen derzeit nicht leicht – Stichwort „Videoskandal“. Auf dem Feld konnten sich die Rheindörflerinnen nach der 2:4-Heimniederlage zuletzt gegen RB Salzburg jetzt aber wieder fangen. In Neulengbach gab es einen 2:0-Auswärtssieg, bei dem eine Spielerin hervorstach.

Die Frauen des SCR Altach halten weiter den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze in der Frauen Bundesliga, die Rheindörflerinnen besiegten Neulengbach auswärts mit 2:0. Und den fünften Saisonsieg hat der Ländle-Klub vor allem einer Frau zu verdanken, Topscorerin Brigitta Pulins fixierte den Sieg mit ihren Saisontreffern neun und zehn und übernahm damit die alleinige Führung in der Torschützenliste.

Doppelpack von Pulins
Dabei war das 1:0 der ungarischen Teamstürmerin ein eher glückliches – Neulengbach-Torfrau Krückl verschätzte sich bei einer Flanke von Nayana Ebersold, Pulins vollendete mit dem Oberkörper. Dafür machte sie ihr zweites Tor mit richtig viel Klasse. Maya Keckeis flankte halbhoch in den Strafraum, dort nahm die 25-jährige Stürmerin die Kugel nicht nur geschickt an, sondern vollendete auch mit dem zweiten Ballkontakt zum 2:0.

Nun steht für die Altacherinnen das Cup-Achtelfinale auf dem Programm – am Samstag gastiert das Team von Coach Markus Spiegel bei Sturm Graz.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Vorarlberg
