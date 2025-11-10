Pulins ist die Erfolgsgarantie für Altachs Damen

Doppelpack von Pulins

Dabei war das 1:0 der ungarischen Teamstürmerin ein eher glückliches – Neulengbach-Torfrau Krückl verschätzte sich bei einer Flanke von Nayana Ebersold, Pulins vollendete mit dem Oberkörper. Dafür machte sie ihr zweites Tor mit richtig viel Klasse. Maya Keckeis flankte halbhoch in den Strafraum, dort nahm die 25-jährige Stürmerin die Kugel nicht nur geschickt an, sondern vollendete auch mit dem zweiten Ballkontakt zum 2:0.