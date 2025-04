Wanderer (89) klammerte sich an rettenden Felsen

Ganz allein war ein 89-jähriger Wanderer am Sonntag gegen 11 Uhr in Gemeindegebiet von Bürs (Vorarlberg) in Richtung der Parzelle „Platzgufel“ unterwegs. Wegen einer Unaufmerksamkeit verlor er das Gleichgewicht und stürzte in den Ausstiegsbereich der Kletterwand „Bürser Platte“ – eine 40 Meter hohe Steilwand.