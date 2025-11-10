900.000 Euro weniger für Vorarlberger Kinderdorf

Entscheidend für die Zukunft

Simon Burtscher-Mathis und Alexandra Wucher von der Geschäftsführung des Kinderdorfs betonen, dass diese Kürzungen sich auch auf die Leistungen und die Qualität des Angebots negativ auswirken würden. Deswegen fordern sie ein Umdenken: „Die Ausgaben im Kinder- und Jugendhilfesystem sind nicht nur Kosten, sondern unerlässliche Investitionen in den Fortbestand einer leistungsfähigen und funktionierenden Gesellschaft. In einer alternden Gesellschaft ist die Entwicklung der Kinder für die Zukunft entscheidend.“ Jedes Kind, dem durch die Unterstützung des Vorarlberger Kinderdorfs eine stabile Lebens- und Erwerbsbiografie gelinge, erspare dem Staat durch nicht zu leistende Sozialunterstützungen, geringere Gesundheitskosten und Steuereinnahmen hohe Folgekosten.