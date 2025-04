Häufchen mit Folgen: Was Hundekot anrichten kann!

Können in den Kreislauf gelangen

Ein besonders gravierendes Beispiel ist der Neospora-Parasit. Dieser Erreger kann über den Hundekot auf das Gras gelangen, von dort in das Maul von Kühen – und bei trächtigen Tieren Fehlgeburten auslösen. Auch andere Erreger wie Spulwürmer, Giardien oder Salmonellen können durch Hundekot auf landwirtschaftliche Flächen gelangen und so in den Kreislauf der Nutztiere eingeschleppt werden.