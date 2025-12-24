Clowns bringen in Spitälern weihnachtlichen Zauber

Gesundheitsclowns als Erfolgskonzept

Die Gesundheitsclowns sind professionell ausgebildet. In ganz Österreich sind rund 80 Rote Nasen Clowns im Einsatz, 24 davon in Tirol. Dass Humor im Gesundheitswesen hilft, gilt mittlerweile als wissenschaftlich erwiesen. Kein Wunder also, dass sich die Idee der Gesundheitsclownerie von ihrem Ursprung in Österreich mittlerweile in zehn weitere Länder ausgebreitet hat.