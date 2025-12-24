Clowns bringen in Spitälern weihnachtlichen Zauber

Die Roten Nasen Clowns sind das ganze Jahr über in den Tiroler Sozial- und Gesundheitseinrichtungen unterwegs. Im Advent besuchten sie die Bewohner und Patienten mit einem speziellen Weihnachtsprogramm.
Im Advent und zu Weihnachten im Krankenhaus liegen zu müssen, ist nicht schön. Umso bemühter waren die Rote Nasen Gesundheitsclowns in dieser Zeit, Menschen in Spitälern, Pflegeheimen und weiteren sozialen Einrichtungen mit ihren Besuchen ein bisschen Leichtigkeit mitzubringen.
Im Gepäck hatten die Clowns, die jeweils in Paaren auftreten, auch Weihnachtsstimmung: Ausstaffiert mit Engelsflügeln, Rentiergeweih und einer Ukulele trugen sie auch einen fantasievoll geschmückten „Weihnachtsschirm“ von Zimmer zu Zimmer und fanden damit eine praktische Möglichkeit, einen ganz besonderen „Christbaum“ handlich zu transportieren.
Das Programm der fröhlichen, bunten Besucher umfasst auch in der Weihnachtszeit Lieder, Zaubertricks, Scherze, viel Improvisation sowie den einen oder anderen kurzen Videogruß im Internet.
Gesundheitsclowns als Erfolgskonzept
Die Gesundheitsclowns sind professionell ausgebildet. In ganz Österreich sind rund 80 Rote Nasen Clowns im Einsatz, 24 davon in Tirol. Dass Humor im Gesundheitswesen hilft, gilt mittlerweile als wissenschaftlich erwiesen. Kein Wunder also, dass sich die Idee der Gesundheitsclownerie von ihrem Ursprung in Österreich mittlerweile in zehn weitere Länder ausgebreitet hat.
